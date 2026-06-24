كلية الأعمال في عمان العربية تنظم زيارة إلى مدرسة الأوائل الدولية

خبرني - انطلاقًا من حرص جامعة عمان العربية على تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي وترسيخ دورها في التوجيه الأكاديمي والمهني للطلبة، نظم قسم المحاسبة في كلية الأعمال زيارة إلى مدرسة الأوائل الدولية، بإشراف الدكتور المثنى أبو علان رئيس قسم المحاسبة، وبمشاركة كلٌ من: الأستاذ الدكتور خالد أبو ريشة، والأستاذ الدكتور حسن العبادي، والدكتور زياد المطارنة، أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الأعمال، لتوعية الطلبة بأهمية اختيار التخصص الجامعي المناسب، وتسليط الضوء على الفرص التعليمية المتاحة أمامهم، والتأكيد على أن اختيار التخصص يُعد خطوة أساسية في رسم المسار الأكاديمي والمهني المستقبلي.

وتضمنت الزيارة عقد لقاء توعوي مع طلبة المدرسة جرى خلاله تسليط الضوء على أهمية اختيار التخصص الجامعي بما يتوافق مع ميول الطلبة وقدراتهم واهتماماتهم الشخصية، مع مراعاة متطلبات سوق العمل والتخصصات المستقبلية الواعدة، كما استعرض أعضاء الهيئة التدريسية المزايا الأكاديمية والتعليمية التي توفرها جامعة عمان العربية، بما في ذلك البيئة التعليمية الحديثة، والبنية التحتية المتطورة، والكفاءات الأكاديمية المتميزة التي تجمع بين الخبرة العلمية والتطبيق العملي، كما تم التعريف بالبرامج الأكاديمية التي تطرحها جامعة عمان العربية في مختلف التخصصات، والتي صُممت لتواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للتميز المهني والمنافسة في بيئات العمل المختلفة، وشهد اللقاء تفاعلاً إيجابياً من الطلبة من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالتخصصات الجامعية وفرصها المستقبلية، مما أسهم في تعزيز وعيهم الأكاديمي ومساعدتهم على اتخاذ قرارات تعليمية أكثر وضوحاً، كما وشمل اللقاء التعريف بكلية الأعمال وتخصصاتها المختلفة، ودورها في تنمية مهارات الطلبة في التفكير التحليلي والعمل الجماعي وحل المشكلات واتخاذ القرارات، كما تم التركيز على تخصص المحاسبة باعتباره من التخصصات الحيوية والمطلوبة في سوق العمل، لما يوفره من فرص وظيفية متنوعة في مختلف القطاعات، إضافةً إلى إمكانية الحصول على شهادات مهنية عالمية تعزز من فرص التوظيف والتطور المهني.

وفي ختام الزيارة قدم وفد جامعة عمان العربية مجموعة من الإرشادات والنصائح للطلبة، ركزت على أهمية الاجتهاد الأكاديمي، واستثمار الفرص التي تتيحها الحياة الجامعية، بما في ذلك التدريب العملي، والمشاركة في الأنشطة اللامنهجية، وبرامج التطوع والقيادة الطلابية، لما لها من دور في صقل المهارات الشخصية والمهنية، كما أكد أعضاء الوفد أهمية اختيار التخصص الجامعي بما يتوافق مع ميول الطلبة وشغفهم وطموحاتهم المستقبلية، بما يضمن تحقيق التميز والنجاح على المستويين الأكاديمي والمهني.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات التي تنفذها كلية الأعمال في جامعة عمان العربية، انطلاقًا من حرصها على تعزيز دورها المجتمعي وترسيخ ثقافة التوجيه الأكاديمي والمهني لدى طلبة المدارس، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية مدروسة تسهم في بناء مستقبلهم بثقة ووعي.