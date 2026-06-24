طلبة كلية الأعمال في عمان العربية يحصلون على (7) منح دراسية متخصصة في الشهادات المهنية العالمية خلال مسابقة أوائل الجامعات الارد

خبرني - في إنجاز يعكس تميز طلبة جامعة عمان العربية وجاهزيتهم المهنية، حصل طلبة كلية الأعمال في الجامعة على (7) منح دراسية متخصصة مقدمة من شركة صرح العالمية للاستشارات والتدريب، لدراسة مجموعة من أبرز الشهادات المهنية العالمية في مجالَي المحاسبة وإدارة الأعمال، مما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية ورفع قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وجاء الإعلان عن هذه المنح خلال حفل تكريم الطلبة الأوائل والمتميزين في الجامعات الأردنية لعام 2026، والذي نظمته شركة صرح العالمية للاستشارات والتدريب للعام الثامن على التوالي، بمشاركة أكثر من (200) طالباً وطالبة من (22) جامعة أردنية، وبحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء وممثلي مؤسسات التعليم العالي والقطاع المهني.

ومثّل جامعة عمان العربية في الحفل الدكتور المثنى أبو علان رئيس قسم المحاسبة في كلية الأعمال، والدكتور محمد الخطاطبة عضو هيئة التدريس في قسم إدارة الأعمال، حيث شاركا في تكريم الطلبة المتميزين من الكلية تقديرًا لتفوقهم الأكاديمي وإنجازاتهم العلمية، مؤكدين أهمية دعم الطلبة المبدعين وتمكينهم من الاستفادة من الفرص النوعية التي تسهم في تعزيز مسيرتهم المهنية، حيث حصل كلٌّ من الطلبة: عامر البحر، خير الدين الشاشاني، قيس الشواهين، هيثم العكل، والطالبة آية سلمان من قسم المحاسبة على خمس منح دراسية متخصصة لدراسة عدد من الشهادات المهنية العالمية المرموقة، شملت CPA وCMA وCIA وJCPA، كما خُصصت منحتان لكل من الطالبة داليا الصباغ من قسم إدارة الأعمال، والطالبة هديل الصيادي من قسم نظم المعلومات الإدارية، مما يتيح لهم فرصة اكتساب معارف وخبرات متقدمة تتماشى مع أحدث الممارسات المهنية والمعايير الدولية في مجالات الأعمال والمحاسبة.

وأكد المشاركون في الحفل أن الشهادات المهنية العالمية أصبحت تمثل إحدى الركائز الأساسية في تطوير الكفاءات البشرية وتأهيل الخريجين للاندماج بكفاءة في سوق العمل، مشيرين إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات المهنية مما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيدين بالدور الذي تقوم به شركة صرح العالمية للاستشارات والتدريب في دعم الطلبة المتفوقين وتمكين الشباب الأردني من خلال المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في بناء قدراتهم المهنية وتوسيع آفاقهم المستقبلية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص كلية الأعمال في جامعة عمان العربية على توفير الفرص النوعية لطلبتها، وتشجيعهم على الحصول على الشهادات المهنية الدولية التي تسهم في تعزيز تنافسيتهم وريادتهم في المستقبل المهني.