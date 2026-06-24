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  • الطالبة شيماء بروك من جامعة عمان العربية تحقق المركز الثاني في مسابقة القصة القصيرة لطلبة الجامعات الاردنية

الطالبة شيماء بروك من جامعة عمان العربية تحقق المركز الثاني في مسابقة القصة القصيرة لطلبة الجامعات الاردنية

  • 24 حزيران 2026
  • 12:16
الطالبة شيماء بروك من جامعة عمان العربية تحقق المركز الثاني في مسابقة القصة القصيرة لطلبة الجامعات الاردنية

خبرني  - في إنجاز جديد يضاف الى سجل إنجازات طلبة جامعة عمان العربية، حصلت الطالبة شيماء بروك من كلية تكنولوجيا المعلومات/ تخصص الأمن السيبراني، على المركز الثاني في مسابقة القصة القصيرة ضمن فعاليات الملتقى الأدبي الجامعي "فضاءات عجلونية"، والذي استضافته جامعة عجلون الوطنية، بمشاركة واسعة تجاوزت (60) طالبًا وطالبة من مختلف الجامعات الأردنية، حيث جاءت المسابقة بهدف تنمية المواهب الأدبية والإبداعية لدى طلبة الجامعات، وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم وقضاياهم المجتمعية والإنسانية من خلال الكتابة الأدبية الهادفة.

وجاء تميز الطالبة شيماء من خلال قصتها القصيرة بعنوان "المهلة الأخيرة"، التي حظيت بإشادة لجنة التحكيم لما تضمنته من أفكار إبداعية وأسلوب سردي متميز عكس موهبتها الأدبية وقدراتها في مجال الكتابة الإبداعية، لتتوج بالمركز الثاني بين المشاركين من مختلف الجامعات الأردنية، وجرى تكريمها خلال الحفل الختامي للمسابقة تقديرًا لإنجازها وتميزها الأدبي، وتأتي هذه المسابقة في إطار الجهود الهادفة إلى تنمية المواهب الأدبية والإبداعية لدى طلبة الجامعات، وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم وقضاياهم المجتمعية والإنسانية من خلال الكتابة الأدبية الهادفة، مما يسهم في تعزيز دور الثقافة والإبداع في بناء شخصية الطالب الجامعي،  ويؤكد هذا الانجاز ما يتمتع به طلبة جامعة عمان العربية من قدرات وإبداعات تتجاوز حدود التخصصات الأكاديمية المختلفة، حيث أثبتت الطالبة شيماء أن الإبداع الأدبي يمكن أن يزدهر جنبًا إلى جنب مع التميز في المجالات التقنية والعلمية، في صورة تعكس التكامل بين المعرفة الأكاديمية والموهبة الإبداعية.

وتؤكد عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية استمرارها في دعم الطلبة المبدعين وتمكينهم من المشاركة في المسابقات والفعاليات الثقافية والأدبية والعلمية على المستويين المحلي والدولي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية صقل مواهب الطلبة وإبراز طاقاتهم وإتاحة الفرصة لهم لتمثيل الجامعة بأفضل صورة ممكنة، كما تحرص الجامعة على توفير بيئة جامعية داعمة للإبداع والتميز، وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة الثقافية والفكرية التي تسهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز حضورهم في المحافل الأكاديمية والثقافية، بما ينسجم مع رسالتها في إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار وخدمة المجتمع.

الطالبة شيماء بروك من جامعة عمان العربية تحقق المركز الثاني في مسابقة القصة القصيرة لطلبة الجامعات الاردنية
الطالبة شيماء بروك من جامعة عمان العربية تحقق المركز الثاني في مسابقة القصة القصيرة لطلبة الجامعات الاردنية

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