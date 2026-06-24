طلبة هندسة العمارة في (عمان العربية) يناقشون مشاريع تخرج نوعية تهدف لخدمة المجتمع المحلي

خبرني - ضمن مساعي كلية الهندسة في جامعة عمان العربية إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها في إعداد كوادر هندسية متميزة قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وخدمة المجتمع، وتنفيذاً لتوجيهات الاستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وبمتابعة من الدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة، والدكتورة رهام الأسمر رئيس قسم هندسة العمارة، ناقش طلبة قسم هندسة العمارة مشاريع التخرج للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025-2026، تحت إشراف الأستاذ الدكتورة حنان أحمد عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة، وبحضور أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الكلية.

وأشادت لجنة التحكيم التي تألفت من الأستاذ الدكتور أيمن توما، والدكتور فاروق يغمور، والمهندسة ديانا طرزي، بالمستوى العلمي والفكري المتقدم الذي عكسته المشاريع المقدمة، مثمنةً الجهود الكبيرة التي بذلها الطلبة في إنجاز مشاريعهم وتحقيق مخرجات المساق بكفاءة واقتدار، وأكدت اللجنة أن المشاريع عكست قدرة الطلبة على توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في تقديم حلول وتصاميم معمارية مبتكرة تستجيب لمتطلبات الواقع العملي وتواكب التحديات المعاصرة، حيث تميزت المشاريع المطروحة بتنوع أهدافها وارتباطها باحتياجات المجتمع المحلي في الأردن، وتناولت قضايا ثقافية وتكنولوجية وتنموية وريادية، من خلال تصميم مركز تفاعلي لتوثيق الصمود الفلسطيني، ومركز متعدد التخصصات للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وحاضنة للمشاريع الابتكارية وريادة الأعمال، إلى جانب مشروع ترفيهي ثقافي يضم متنزهًا مخصصًا للمشاة، مما يعكس وعي الطلبة بالقضايا المجتمعية وقدرتهم على تقديم رؤى معمارية تلبي احتياجات المستقبل، وشملت مشاريع الطلبة الخريجين العناوين التالية: الطالبة أيناس موسى محمد رمضان – مشروع بعنوان: " Interactive center for documenting Palestinian resilience، والطالبة دانه غازي محمد عطاري – مشروع بعنوان: " Multi-discipline Hub for Digital Transformation and Artificial Intelligence"، والطالبة سارة احمد شويكاني – مشروع بعنوان: " The Arab Incubator for Innovative Projects and Entrepreneurship، والطالبة عبير مصطفى محمد زهرة – مشروع بعنوان: " Mix-used Pedestrian Park".

وفي ختام المناقشات أشادت لجنة التحكيم بالمستوى الأكاديمي والإبداعي المتميز الذي عكسته مشاريع الطلبة، مؤكدةً أن ما قدمه الطلبة يعكس جودة المخرجات التعليمية والمهارات المهنية التي اكتسبوها خلال مسيرتهم الدراسية، كما أكدت اللجنة حرص قسم هندسة العمارة وكلية الهندسة في جامعة عمان العربية على دعم الإبداع والابتكار، وتعزيز التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وترسيخ العلاقة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات المجتمع وسوق العمل، مما يسهم في إعداد مهندسين معماريين مؤهلين يمتلكون الكفاءة والقدرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية ومواكبة متطلبات القطاع الهندسي المتجددة.