كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تعقد اللقاء التاسع لخريجيها بحضور نقيب الصيادلة الأردنيين

خبرني - في إطار حرصها على تعزيز التواصل المستدام مع خريجيها وترسيخ الشراكة معهم بوصفهم أحد أبرز روافد نجاحها وتميزها، نظّمت كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية اللقاء التاسع لخريجي الكلية، بحضور نقيب الصيادلة الأردنيين الدكتور زيد الكيلاني، ومشاركة واسعة من خريجي الكلية وممثلي المؤسسات الصحية والدوائية.

وحضر اللقاء عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور علاء الحسبان، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة الأردنية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية، إلى جانب ممثلين عن المستشفيات والصيدليات وشركات الأدوية، ونخبة من خريجي الكلية العاملين في مختلف القطاعات الصيدلانية داخل الأردن وخارجه.

وأكد الأستاذ الدكتور علاء الحسبان، في كلمته الافتتاحية، أن كلية الصيدلة تواصل تطوير برامجها الأكاديمية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير بما ينسجم مع أحدث المستجدات في التعليم الصيدلاني ومتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن الكلية تضع في مقدمة أولوياتها إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة علمياً ومهنياً وقادرة على المنافسة والتميز محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف أن الخريجين يمثلون الامتداد الحقيقي لرسالة الكلية وسفرائها في مواقع عملهم المختلفة، مؤكداً أهمية المحافظة على جسور التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المهنية في تطوير العملية التعليمية وتعزيز جودة مخرجاتها. كما ثمّن التعاون البنّاء مع نقابة الصيادلة الأردنيين والمؤسسات الصحية والدوائية الشريكة في دعم برامج التدريب العملي والتأهيل المهني للطلبة.

من جانبه، أعرب الدكتور زيد الكيلاني عن اعتزازه بالعلاقة التشاركية التي تجمع نقابة الصيادلة الأردنيين بكلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية، مشيداً بالمستوى العلمي والمهني المتميز لخريجي الكلية، والذي يعكس جودة البرامج الأكاديمية وكفاءة أعضاء الهيئة التدريسية.

واستعرض الكيلاني أبرز التحديات والمتغيرات التي تشهدها مهنة الصيدلة وسوق العمل، مؤكداً حرص النقابة على دعم الصيادلة الجدد وتمكينهم مهنياً، وتعزيز فرص التطوير والتدريب المستمر من خلال التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بما يسهم في الارتقاء بالمهنة وخدمة القطاع الصحي.

وتضمن اللقاء مجموعة من الفعاليات التفاعلية والحوارات المفتوحة التي أتاحت للخريجين تبادل الخبرات المهنية واستعراض تجاربهم العملية، إلى جانب تكريم عدد من الخريجين المتميزين والشركاء الداعمين للكلية، في أجواء عكست روح الانتماء والاعتزاز بالكلية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المبادرات والأنشطة التي تنفذها كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية بهدف تعزيز ارتباط الخريجين بجامعتهم، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية بينهم وبين المؤسسات الصحية والدوائية، بما يسهم في دعم مسيرتهم المهنية ويعزز دور الكلية في خدمة المجتمع والقطاع الصحي.