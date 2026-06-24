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ولي العهد يزور مقر شركة (زيبلاين) الأميركية في كاليفورنيا

  • 24 حزيران 2026
  • 11:56
ولي العهد يزور مقر شركة زيبلاين الأميركية في كاليفورنيا

خبرني - زار الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مقر شركة زيبلاين (Zipline) الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي، بولاية كاليفورنيا.

واطلع ولي العهد، خلال الزيارة الاثنين، على تجربة الشركة في تصميم وبناء وتشغيل أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة.

وتعمل الشركة على توصيل المستلزمات الطبية والأغذية وسلع التجزئة باستخدام طائرات كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية.

ورافق ولي العهد في الزيارة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب ولي العهد، زيد البقاعين.

ولي العهد يزور مقر شركة (زيبلاين) الأميركية في كاليفورنيا
ولي العهد يزور مقر شركة (زيبلاين) الأميركية في كاليفورنيا
ولي العهد يزور مقر شركة (زيبلاين) الأميركية في كاليفورنيا
ولي العهد يزور مقر شركة (زيبلاين) الأميركية في كاليفورنيا

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