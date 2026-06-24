عمّان الأهلية تقتحم المركز 28 عالمياً والأول أردنياً وعربياً بتصنيف التايمز للإستدامة 2026

خبرني - حقّقت جامعة عمّان الأهلية إنجازاً عالمياً لافتاً بحلولها في المركز الثامن والعشرين عالمياً من بين 1,603 مؤسسة تعليمية من مختلف دول العالم في تصنيف الاستدامة الصادر عن مؤسسة Times Higher Education البريطانية لعام 2026 (Sustainability Impact Ratings). وذلك بعد صدارتها منذ أسبوع للجامعات الخاصة بالنتائج المتميزة في تصنيف كيوأس العالمي (643).

وتمثل نتائج الاستدامة واحدة من أكبر القفزات في تاريخ الجامعة بهذا التصنيف، إذ صعدت الجامعة إلى نخبة الثلاثين الأوائل على مستوى العالم، لتؤكد بذلك ريادتها في خدمة أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي.

وكان الإنجاز الأبرز هو حصول الجامعة على المركز الأول أردنياً وعربياً في التقييم العام، والمركز الثالث على مستوى العالم في (التعليم الجيد)، إلى جانب نتائج متقدمة في عدد من الأهداف الأخرى، أبرزها: المركز السابع عالمياً في (الحد من أوجه عدم المساواة)، والمركز الحادي عشر عالمياً في (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، والمركز التاسع عشر عالمياً في (عقد الشراكات).

وبهذه المناسبة صرح الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين: يأتي هذا الإنجاز ثمرةً لرؤية مؤسسية راسخة آمنّا بها منذ تأسيس الجامعة، مفادها أن التميّز الحقيقي لا يُقاس بالموقع في التصنيفات وحده، بل بالأثر الذي نتركه في مجتمعنا وفي مسيرة التنمية المستدامة في الأردن والمنطقة.

وأضاف : لقد آمنّا منذ اليوم الأول بأن الاستثمار في الإنسان والمعرفة هو الاستثمار الأبقى أثراً، وأن دور الجامعة لا يتوقف عند حدود قاعات التدريس، بل يمتدّ ليشمل خدمة الوطن والإسهام في معالجة التحديات الكبرى التي تواجه مجتمعاتنا، وما دخول الجامعة نخبة الثلاثين الأوائل على مستوى العالم إلا رسالةٌ بأن جامعةً أردنية خاصة قادرةٌ على منافسة كبرى الجامعات العالمية حين تتكامل الإرادة مع التخطيط والعمل المؤسسي.

وقال : نحن إذ نعتزّ بهذا الموقع المتقدّم، فإننا نعتبره مسؤوليةً قبل أن يكون تشريفاً؛ مسؤوليةً تدفعنا إلى مضاعفة الجهد، وترسيخ ما تحقّق، ومواصلة دعم كل مبادرة تخدم أهداف التنمية المستدامة وترسّخ مكانة الجامعة منارةً للعلم والعطاء في الأردن والعالم العربي.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة: نفخر بأن يحلّ التعليم الجيد في صدارة إنجازاتنا، إذ حصدت الجامعة المركز الثالث على مستوى العالم في هذا التصنيف، وهو ما يعكس جوهر رسالتنا الأكاديمية في إعداد خرّيجٍ نوعيٍّ ومواطنٍ مسؤول.

وأضاف : إن هذا المركز المتقدّم لم يكن ليتحقق لولا تكامل المنظومة الأكاديمية في الجامعة، من أعضاء هيئة تدريسٍ متميّزين، ومناهج حديثة، وبيئةٍ تعليميةٍ تضع الطالب في قلب العملية التربوية وتمنحه أدوات التفكير النقدي والابتكار، لقد كان الاستثمار في البحث العلمي وفي كوادرنا التدريسية المتميّزة الدافع الأساس وراء هذا التقدّم، كما كان ربط برامجنا الأكاديمية بأهداف التنمية المستدامة نهجاً أصيلاً لا شعاراً عابراً.

وأضاف : ونحن إذ نحتفي بهذه النتائج عبر أهدافٍ متعددة، من الحدّ من عدم المساواة إلى الشراكات وبناء المؤسسات القوية، فإننا ماضون في ترسيخ ثقافة الاستدامة في برامجنا الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وفي تطوير تجربة طلبتنا التعليمية بما يجعلهم قادرين على قيادة التغيير في مجتمعاتهم، لتبقى الجامعة في موقع الريادة الذي تستحقه.

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