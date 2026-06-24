شكاوى من خريجي تخصص العلوم الجمركية والضريبية: تحديات صعبة وغياب كامل لفرص التوظيف

خبرني - يواجه مئات الخريجين من تخصص العلوم الجمركية والضريبية تحديات صعبة في سوق العمل الأردني، نتيجة ما يصفونه بغياب كامل لفرص التوظيف سواء في القطاع العام أو الخاص أنه ورغم أهمية هذا التخصص في دعم الاقتصاد الوطني والنظام الجمركي والضريبي، إلا أن الخريجين يعانون من تهميش مستمر.

وتُقابل طلبات الخريجين بالرفض تحت ذريعة عدم الحاجة لهذا التخصص، بينما يتم حصر الوظائف المرتبطة بمجال دراستهم بتخصصات أخرى كالمحاسبة وإدارة الأعمال.

وناشد الخريجون الجهات المعنية، ووزارة العمل، وديوان الخدمة المدنية،، بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإنهاء هذا الإقصاء، من خلال اعتماد مسمى وظيفي واضح للتخصص، وإدراجه ضمن وظائف القطاع العام ذات العلاقة، مطالبين بفتح فرص حقيقية في القطاع الخاص بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع التخصصات، مؤكدين أن مستقبلهم المهني قضية جوهرية تتطلب التعامل معها بجدية ومساواة.