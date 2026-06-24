إحداهما مجموعة المناصير.. شركتان أردنيتان ضمن الأقوى عربياً للعام 2026 - اسماء

خبرني - كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2026، مسلطة الضوء على العائلات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الإقليمي، التي نجحت في الموازنة بين متطلبات التوسع والابتكار، وتسهم في ترسيخ استدامة الأعمال عبر الأجيال.

وتضمنت القائمة شركتين من دولة الأردن فيما لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تهيمن على التصنيف، حيث تضم 86 شركة، منها 32 شركة في السعودية، و31 شركة في الإمارات، و10 شركات في قطر. كما شملت القائمة شركات من مصر والمغرب ولبنان والجزائر، بما يؤكد أن الشركات العائلية العربية تتجاوز حدود منطقة الخليج، وتمثل في العديد من هذه الأسواق محركًا رئيسيًا للتوظيف في القطاع الخاص، والنمو الاقتصادي.

والشركتان الأردنيتان، هما: مجموعة المناصير ومجموعة نقل.

وجاءت مجموعة المناصير في المركز 46، وقالت فوربس:

. مجموعة المناصير

المؤسس ورئيس هيئة المديرين : زياد المناصير

عام التأسيس : 1999

الدولة: الأردن

تعد مجموعة المناصير مجموعة صناعية متكاملة في الأردن، وتوظف أكثر من 10 آلاف شخص، وتعمل في قطاعات: الطاقة والتعدين والمعادن الصناعية وحلول الإنشاءات والتكنولوجيا الزراعية، وغيرها. في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، استحوذت المجموعة على حصة الأغلبية في شركة القدس للتنمية والتطوير، المالكة لكلية لومينوس الجامعية التقنية. وفي الشهر نفسه، استحوذت شركتها التابعة آفاق للطاقة (المناصير للزيوت والمحروقات) المدرجة في بورصة عمّان، على شركة التكنولوجيا المركزية للغاز (سنترال غاز) لتوسع شبكة توزيع الوقود التابعة للمجموعة في الأردن. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، استحوذ مجمع المناصير الصناعي، التابع للمجموعة، على حصة لافارج هولسيم البالغة 50.3% في شركة مصانع الإسمنت الأردنية.

أما مجموعة نقل فحلت في المرتبة 82 وقالت فوربس:

مجموعة نقل

رئيس مجلس الإدارة: غسان نقل

عام التأسيس : 1952

الدولة: الأردن

أسست مجموعة نقل عام 1952، وتدير أكثر من 30 شركة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والسيارات والصحة والأغذية والخدمات المصرفية، والتأمين ومواد البناء والعقارات، في الأردن والإمارات والسعودية ومصر والمغرب. في فبراير/ شباط 2025، أطلقت المجموعة شركة نقل لحلول البناء، وهي شركة متخصصة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد للإنشاءات في الأردن.