خلف جليل المذهان الدهام الجبور في ذمة الله

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾

بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، وبمزيدٍ من الحزن والأسى، تنعى عائلة المذهان الدهام الجبور فقيدها الغالي المرحوم بإذن الله تعالى

خلف جليل المذهان الدهام الجبور (أبو باسل)

شقيق كلٍّ من الأستاذ عودة، والأستاذ محمد، والأستاذ عواد، والدكتور نايف، ووالد كلٍّ من الأستاذ مالك، والأستاذ يوسف، ومحمد، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وسيُشيَّع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من هذا اليوم الأربعاء الموافق 24/6/2026 في الذهيبة الشرقية / لواء الموقر.

وتُقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في ديوان عائلة المذهان الدهام – الذهيبة الشرقية / لواء الموقر.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر له ويرحمه، ويكرم نزله، ويوسع مدخله، ويجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وأن يدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون