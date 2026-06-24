جديد البطل السوري الذي شغل أستراليا.. محاكمة بالتعدي على والده

خبرني - في ديسمبر من العام الماضي (2025) تصدر اسم أحمد الأحمد الرجل السوري الأسترالي - الذي شغل العالم أجمع، حين انقض على مسلح فتح النار على مدنيين عند شاطئ بوندي في أستراليا - وسائل الإعلام قاطبة. وأثنى الملايين من مختلف أصقاع الأرض على شجاعة هذا الرجل البالغ من العمر 44 عاماً، كما تدفقت إلى حسابه ملايين الدولارات أيضاً.

لكن يبدو أن اسم هذا "البطل"، كما وصف حينها عاد إلى التداول، لكن هذه المرة بتهمة التعدي على والده.

فقد مثل أحمد اليوم الأربعاء أمام محكمة بانكستاون نافياً التهم الموجهة إليه.

"قضية عائلية"

وحين تدافع إليه الصحافيون لسؤاله عن موقفه من تلك التهم التي تتصل بشجار وقع بينه وبين أبيه وإخوته في 9 مارس الماضي بمنزل في منطقة بانكستاون جنوب غربي سيدني اكتفى بإحالة التعليق إلى محاميه محمد صقر. وقال المحامي للصحافيين: "هذه قضية عائلية لم يكن يتوقعها، ولا أحد يتمنى أن يمر بمثلها، ولا شك أنها صعبة عليه للغاية"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

كما أضاف قائلاً: "إنه بطل ويجب الحفاظ على صدقه وكرامته إلى أن يتم الفصل في هذه القضية".

"لا شيء أغلى من الأبناء"

من جانبه، أعرب والد الأحمد، محمد، عن أمله في تسوية القضية قبل موعد الجلسة المقبلة، قائلاً لقناة "أيه بي سي نيوز" "إن شاء الله سيتم حل الأمر كله... ففي النهاية، لا شيء أغلى من الأبناء".

هذا ومن المقرر أن تعود القضية إلى المحكمة في 3 ديسمبر المقبل.

صورة أحمد بعد توقيف المهاجم

صورة أحمد بعد توقيف المهاجم

ويُتهم الرجل السوري الأصل بارتكاب جرائم عنف أسري، تشمل الاعتداء البسيط والملاحقة أو الترهيب بقصد التسبب في خوف من أذى جسدي.

فيما وجهت إلى شقيقيه حذيفة وسامح سابقًا أيضاً تهم بتهديده لإجباره على منحهم جزءًا من تبرعات قُدرت بـ2.6 مليون دولار جُمعت تقديرًا لدوره البطولي.

أحمد الأحمد

أحمد الأحمد

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الأحمد إن علاقته بوالده تدهورت بعد أن أبلغ الشرطة بمحاولات الابتزاز المزعومة من شقيقيه. وزعم أن والده غضب منه وضغط عليه عبر أفراد آخرين من العائلة لسحب الشكوى ضد شقيقيه.

يشار إلى أن أحمد كان اكتسب شهرة واسعة بعدما أُصيب بطلق ناري أثناء مساعدته في السيطرة على مسلح خلال هجوم إرهابي على شاطئ بوندي في سيدني، أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة عشرات آخرين، بينهم الرجل السوري الأصل.