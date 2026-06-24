مدرب غانا بعد التعادل مع نجلترا: (حكم الـVAR ذهبت لشرب القهوة)

خبرني - أطلق البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا، تصريحات ساخرة عقب التعادل السلبي أمام إنجلترا في الجولة 2 من منافسات المجموعة الـ12 بكأس العالم 2026.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لست متأكدا من أن تقنية الفيديو المساعد VAR ما زالت تعمل في كأس العالم، لدي بعض الشكوك حول ذلك"، في إشارة إلى عدم احتساب ركلة جزاء رأى أنها كانت مستحقة لمنتخب بلاده.

وأضاف المدرب البرتغالي بسخرية: "يبدو أن حكم الفيديو ذهب لشرب القهوة، وهذا أمر طبيعي، فأنا أيضا أحب القهوة، لكن ما حدث كان ركلة جزاء واضحة، وكان من المفترض أيضا إشهار بطاقة حمراء."

وأكد كيروش أن غانا صنعت فرصا كافية للخروج بالنقاط الثلاث، معتبرا أن المنتخب الإنجليزي كان محظوظا بالنجاة من الهزيمة، رغم استحواذه على الكرة لفترات أطول من المباراة.

ورغم انتقاداته، أقر مدرب "النجوم السوداء" بأن التعادل يبقى نتيجة مقبولة للطرفين، قبل أن يختتم حديثه مازحا: "أعتذر عن سخريتي، لكن لو تحدثت بجدية عن هذه الأمور فقد أتعرض للعقوبة، لذلك أتمنى أن تتفهموا أنني أمزح."

وبهذه النتيجة، رفع المنتخبان رصيدهما إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الـ12، بينما بقيت المنافسة مفتوحة قبل الجولة الأخيرة التي ستشهد مواجهة غانا مع كرواتيا، وإنجلترا مع بنما.