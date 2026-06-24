لماذا ودعت تونس والأردن المونديال وبقي العراق رغم هزيمتين؟

خبرني - تلعب التفاصيل البسيطة إلى جانب اللوائح المعتمدة في كثير من الأحيان، دورا كبيرا في تحديد مصير الفرق المشاركة في البطولات سواء كانت المجمّعة أو الدوريات المحلية، من خلال التتويج بالألقاب أو الصعود والهبوط والإقصاء، كل حسب نتائجه وما يتعلق بها من تفاصيل.

وتعيش النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم التي انطلقت في 11 يونيو/حزيران الجاري وتستمر حتى 19 يوليو/تموز القادم، على وقع هذه التفاصيل بامتياز، ولعل ما حدث مع عدة منتخبات في مقدمتها الفرق العربية مثل تونس والعراق والأردن خير دليل على ذلك.

فالمنتخبات الثلاثة المذكورة تجرعت مرارة الهزيمة في أول مباراتين لكل منها بالبطولة، ما تسبب في إقصاء مبكر لتونس والأردن، فيما لا يزال العراق يحتفظ ببصيص أمل طفيف من أجل تجاوز دور المجموعات.

وخسر المنتخب التونسي أمام السويد 1-5 واليابان 0-4 ضمن المجموعة السادسة، وكذلك حصل مع الأردن الذي هُزم مرتين أمام النمسا 1-3 والجزائر 1-2 ضمن المجموعة العاشرة.

وتكرر الأمر ذاته مع العراق الذي ذاق مرارة الهزيمة أمام النرويج 1-4 ثم فرنسا 0-3، ضمن مباريات المجموعة التاسعة.

وبالنظر إلى هذه النتائج بات في حكم المؤكد احتلال تونس والأردن المركز الأخير في مجموعتيهما بغض النظر عن نتيجة مباراتهما الثالثة في دور المجموعات، لكن العراق لديه فرصة قوية لاحتلال المركز الثالث، وربما الانطلاق منها إلى الأدوار الإقصائية.

ويعود سبب ذلك إلى القاعدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تحديد أفضلية فريق على حساب آخر عندما يتساويان بالنقاط في المجموعات.

ويعطي "فيفا" الأفضلية في المقام الأول إلى نتيجة المواجهات المباشرة، وهو البند الذي تسبب رسميا بإقصاء تونس والأردن.

منتخب تونس

في الجولة الأخيرة يواجه "نسور قرطاج" منتخب هولندا يوم الجمعة المقبل، وفي نفس الوقت ستُقام مباراة أخرى بين السويد واليابان ضمن المجموعة ذاتها (السادسة).

وإذا تمكن المنتخب التونسي من تحقيق الفوز على هولندا سيحصل على 3 نقاط، وهو نفس رصيد السويد إن خسرت أمام اليابان صاحبة الـ4 نقاط في الوضع الحالي.

عندها سيتساوى تونس والسويد برصيد 3 نقاط، لكن فارق المواجهات المباشرة يصب في صالح الفريق الأوروبي، ما يمنحه أفضلية احتلال المركز الثالث.

منتخب الأردن

يعيش "النشامى" وضعا مشابها تماما لحال تونس، ففي الجولة الأخيرة يصطدم الأردنيون بالأرجنتين بطل العالم بقيادة نجمهم الأسطوري ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم، وذلك صباح يوم الأحد المقبل بتوقيت مكة المكرمة وعمان، وإذا تمكنوا من تحقيق مفاجأة مدوية والفوز على "التانغو" بأي نتيجة، سيحصد الفريق أول 3 نقاط.

وفي الوقت نفسه سيلعب المنتخبان الجزائري والنمساوي عن نفس المجموعة (العاشرة)، في مواجهة يتنافس فيها الفريقان على المركز الثاني علما بأن في رصيد كل منهما 3 نقاط قبل مباراتهما المنتظرة، وهو نفس الرصيد المأمول للأردن إذا فاز على الأرجنتين.

وفي أحسن الأحوال بالنسبة للأردن، سيتوقف رصيد الخاسر من الجزائر والنمسا عند 3 نقاط، وعليه وبالنظر إلى قاعدة المواجهات المباشرة فإن أي فوز "للنشامى" لن يكون كافيا للتأهل، لكنه سيكون بمثابة وداع المونديال من الباب الكبير.

منتخب العراق

على العكس تماما من تونس والأردن، يتحكم "أسود الرافدين" بمصيرهم من خلال أقدام اللاعبين فيما يتعلق باحتلال المركز الثالث، إذ يواجهون السنغال في الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل ضمن المجموعة التاسعة، علما بأن كلا المنتخبين لم يحصدا أي نقطة.

وبالنظر إلى فارق المواجهات المباشرة فإن فوز العراق سيمنحه المركز الثالث، بعدها سينتظر حتى نهاية جميع مباريات الدور الأول لمعرفة إذا ما كان سيتواجد من بين أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث لبلوغ دور الـ32، وهو ما سيتم تحديده وفق معايير أخرى سنوضحها لاحقا.

أما نتيجة التعادل فلن تخدم مصلحة العراق ولا السنغال، على اعتبار أن كل منهما سينهي مشاركته المونديالية الحالية بتلك النقطة، لكن حينها سيكون المركز الثالث من نصيب السنغال، استنادا إلى المعيار الثاني المتعلق بفارق الأهداف (المسجلة والمستقبلة).

وخسر المنتخب السنغالي أول مباراتين أيضا أمام فرنسا 1-3 ثم بصعوبة أمام النرويج 2-3.

ويملك "أسود التيرانغا" فارق أهداف (-3) إذ سجل 3 أهداف واستقبل 6 في مباراتين، أما العراق ففارق أهدافه (-6)، بإحرازه هدفا وحيدا وتلقيه 7 أهداف.

تركيا على خطى تونس والأردن

حالة المنتخبين العربيين تونس والأردن تكررت مع منتخب تركيا، الذي تلقى هزيمتين في أول مباراتين ليودع المونديال رسميا قبل خوض مباراة الجولة الثالثة.

وخسر رفاق أردا غولر مباراتيهما الأوليين في المجموعة الرابعة أمام كل من أستراليا (0-2)، وباراغواي (0-1)، وستكون مباراتهم الأخيرة ضد الولايات المتحدة صباح يوم الجمعة المقبل.

ولن يكون بإمكان المنتخب التركي احتلال المركز الثالث، حتى لو فاز بنتيجة عريضة وحينها سيصبح في رصيده 3 نقاط، فإذا فازت أستراليا أو باراغواي في المباراة الأخرى فإن الخاسر بينهما سيتجمد رصيده عند 3 نقاط، لكنه سيبقى ثالثا بعد الاحتكام إلى قاعدة المواجهات المباشرة.

معايير كسر التعادل في المجموعات

في المجمل كان "فيفا" قد أعلن عن معايير كسر التعادل في مجموعات كأس العالم، إذا تساوى منتخبان أو أكثر بعدد النقاط في نفس المجموعة بعد ختام الدور الأول.

ويتم اللجوء إلى هذه المعايير بالترتيب بدءا من الأولى ثم التي تليها وما بعدها عند التساوي بأحدها، وصولا إلى الحسم النهائي.

المعايير التي وضعها فيفا لكسر التعادل في المجموعات:

الفرق صاحبة أكبر عدد من النقاط المحققة في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية.

الفرق صاحبة أفضل فارق أهداف في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية.

الفرق صاحبة أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية.

إذا تعذّر الحسم وفقا لهذه الشروط، سيتم اللجوء إلى معايير أخرى ستُطبق على المنتخبين أو المنتخبات المتساوية في عدد النقاط:

الفرق صاحبة أفضل فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة.

الفرق صاحبة أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

الفرق صاحبة أعلى درجة انضباط للفريق (لاعبين أساسيين وبدلاء ومدرب ومسؤولين) وفقا لعدد البطاقات الصفراء والحمراء المتحصل عليها.

وإذا استمر التساوي في هذه المعايير أيضا سيكون أمام فيفا حلٌ أخير من شأنه أن يحسم الأمر بشكل نهائي وهو:

الاحتكام إلى آخر تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

معايير اختيار أفضل ثوالث

بعد انتهاء مباريات دور المجموعات سيتأهل 32 فريقا إلى الدور التالي، هي أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من الـ12 الموجودة، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات من بين أصحاب المركز الثالث.

وحدد "فيفا" 5 معايير سيتم من خلالها تحديد هذه المنتخبات الثمانية التي ستواصل مشاركتها في المونديال من المركز الثالث.

المعايير الخمسة مع منح الأولوية للبند الأول ثم الذي يليه عند التساوي:

الفرق صاحبة أكبر عدد من النقاط.

الفرق صاحبة أفضل فارق أهداف (المسجلة والمستقبلة) في جميع مباريات مجموعتها.

الفرق صاحبة أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات مجموعتها.

الفرق صاحبة أعلى درجة انضباط (لاعبين أساسيين وبدلاء ومدرب ومسؤولين) وفقا لعدد البطاقات الملونة الصفراء والحمراء التي حصلت عليها في جميع مباريات مجموعتها (اللعب النظيف).

الاحتكام إلى آخر تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.