خبراء نوم: 5 عادات ليلية قد تطيل العمر وتقي من الأمراض

خبرني- قد يكون سر العمر الطويل والصحة الجيدة أقرب مما يعتقد كثيرون. فبحسب تقرير نشره موقع Health، يؤكد خبراء النوم أن بعض العادات البسيطة التي تُمارس قبل النوم يمكن أن تقلل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتدعم الصحة على المدى الطويل.

7 إلى 9 ساعات من النوم

يُعد النوم الجيد أحد أهم العوامل المرتبطة بطول العمر. وتقول الدكتورة جينيفر تيمونز، المتخصصة في طب طول العمر، إن النوم الكافي يدعم صحة القلب والتمثيل الغذائي والجهاز المناعي والوظائف الإدراكية.

ويوصي الخبراء بالحصول على ما بين 7 و9 ساعات من النوم كل ليلة. كما أظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يتمتعون بعادات نوم صحية يعيشون لفترات أطول. ففي المتوسط، يعيش الرجال نحو 4.7 سنة إضافية مقارنة بأقرانهم، بينما تعيش النساء نحو 2.4 سنة إضافية.

في المقابل، يرتبط النوم لأقل من 6 ساعات يومياً بزيادة خطر الوفاة بنحو 28%، كما أن النوم المتقطع والاستيقاظ المتكرر خلال الليل قد يضاعفان مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

النوم والاستيقاظ في موعد ثابت

لا تقتصر أهمية النوم على عدد الساعات فقط، بل تشمل الانتظام أيضاً. فقد أظهرت دراسة واسعة شملت أكثر من 60 ألف شخص أن الحفاظ على مواعيد نوم واستيقاظ ثابتة يرتبط بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة تراوح بين 20% و48%.

وينصح الخبراء بالتعرض لضوء الصباح الطبيعي، والحفاظ على غرفة نوم باردة ومظلمة وهادئة، إضافة إلى معالجة اضطرابات النوم مثل الأرق أو انقطاع النفس النومي بدلاً من تجاهلها.

إعطاء الأولوية للحركة مساءً

يرتبط النشاط البدني المنتظم ارتباطاً وثيقاً بجودة النوم وطول العمر. وتوضح تيمونز أن زيادة الحركة خلال النهار تساعد على النوم بشكل أسرع والحصول على نوم أعمق وأكثر راحة.

كما يوصي الخبراء بالمشي الخفيف أو ممارسة تمارين التمدد والمرونة في المساء، لما لها من دور في تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل التوتر قبل النوم.

التوقف عن الأكل قبل النوم بساعتين

يؤثر توقيت تناول الطعام بشكل مباشر على جودة النوم. وينصح الخبراء بتجنب الوجبات الكبيرة قبل موعد النوم مباشرة، لأن الجهاز الهضمي يظل نشطاً في وقت يحتاج فيه الجسم إلى الراحة.

كما أن تناول الطعام في وقت متأخر قد يرتبط بزيادة الوزن واضطرابات استقلاب الغلوكوز. ويشدد الخبراء أيضاً على أهمية الحد من الكافيين، إذ تشير أبحاث إلى أن استهلاكه حتى قبل 6 ساعات من النوم قد يؤخر الاستغراق في النوم.

تجنب الشاشات قبل النوم بساعة

تُعد الأجهزة الإلكترونية من أبرز العوامل التي تؤثر سلباً في النوم. فالضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يمكن أن يثبط إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم.

إضافة إلى ذلك، قد يؤدي تصفح البريد الإلكتروني أو متابعة المحتوى الرقمي إلى زيادة التوتر أو تحفيز الدماغ في وقت يحتاج فيه إلى الاسترخاء. لذلك، ينصح الخبراء بإيقاف استخدام الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل، أو خفض سطوعها واستخدام الوضع الليلي عند الضرورة.

وفي النهاية، يرى الخبراء أن هذه العادات البسيطة لا تضمن إطالة العمر بمفردها، لكنها تشكل جزءاً مهماً من نمط حياة صحي يرتبط بانخفاض مخاطر الأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة مع التقدم في السن.