بعد تحقيقه رقما قياسيا.. رونالدو لمنتقديه: لقد عدت

خبرني - "لقد عدت، لقد عدت"، أسكت كريستيانو رونالدو منتقديه بتسجيله هدفين خلال الفوز الكبير للبرتغال على أوزبكستان 5-0، ليحقق رقما قياسيا بهزه الشباك في ست مونديالات مختلفة، فيما أرجأت إنجلترا تأهلها بعدما جرتها غانا إلى تعادل سلبي مستحق تحت أمطار بوسطن الثلاثاء في كأس العالم 2026 في كرة القدم.

واقتربت البرتغال من حسم تأهلها، بعد أن رفعت رصيدها إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة الحادية عشرة، بفارق نقطتين عن كولومبيا التي ضمنت التأهل بفوز ثان على حساب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دانييل مونيوس في غوادالاخارا.

في بوسطن، افتتح رونالدو التسجيل (6) وأصبح ثاني أكبر لاعب يسجل هدفا في النهائيات (41 عاما و138 يوما) بعد الكاميروني روجيه ميلا (42 عاما و39 عاما)، قبل أن يضيف نونو منديش الثاني من ركلة حرة مباشرة (17).

وسجل رونالدو الثالث لمنتخب بلاده (39) فتخطى أوزيبيو صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة للبرتغال في كأس العالم (9)، قبل أن يضيف الحارس عبدالواحد نعمتوف الرابع بالخطأ في مرماه (60) والبديل رافايال لياو الخامس (87).

ودخل لاعبو البرتغال المباراة على وقع شنّ الصحافة المحلية هجوما على المنتخب ورونالدو بعد تعادل مخيّب مع الكونغو (1-1).

وواصل المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس دعمه القوي لقائده البالغ 41 عاما رغم فشله في التسجيل في آخر 10 مباريات خاضها في البطولات الكبرى.

قال رونالدو "كان أسبوعا صعبا، أسبوعا قاتما. بدا وكأنني قد اعتزلت كرة القدم، لكنني صمدت كما أفعل دائما، لأنني أؤمن بالعمل الجاد أكثر من أي شيء آخر. كان الأمر صعبا، أعترف بذلك، لكننا عدنا".

تابع "لديّ مسيرة تمتد لـ23 عاما، وفي كل مرة تسير الأمور بشكل جيد يكون الأمر +إنه كريستيانو+، وعندما تسوء الأمور يقال +إنه انتهى، إنه كبير في السن+. سيكون الأمر دائما على هذا النحو".

وظهر بطل الدوري السعودي مع نادي النصر وهو يصرح أمام عدسة الكاميرا بعد نهاية المباراة "آم باك، آم باك" (لقد عدت، لقد عدت).

- غانا تفرمل إنجلترا -

وفرملت غانا انطلاقة إنجلترا القوية عندما جرتها إلى تعادل مستحق دون أهداف، فوضعا قدميهما في دور الـ32 بعدما حققا الفوز في الجولة الأولى.

وكانت إنجلترا فازت على كرواتيا 4-2 افتتاحا، فيما حققت غانا فوزا بالرمق الأخير على بنما 1-0، فرفعا رصيديهما إلى أربع نقاط في المجموعة الثانية عشرة التي شهدت فوز كرواتيا على بنما بهدف أنتي بوديمير في تورونتو واقصائها من المنافسة.

وتخوض إنجلترا، المتصدرة بفارق هدف عن غانا، مباراتها الأخيرة مع بنما السبت في نيوجيرزي، فيما تلعب غانا مع كرواتيا في الوقت عينه في فيلادلفيا.

ولا تزال إنجلترا، المصنفة رابعة عالميا، تبحث عن لقب ثان في المونديال بعد الوحيد عام 1966 على أرضها، فيما بلغت غانا، المصنفة 73 راهنا، ربع نهائي 2010 في أفضل مشوار لها في أربع مشاركات سابقة.

قال مدربها الألماني توماس توخل "كنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة. لقد تراجعوا دفاعيا أكثر حتى مما فعلوه في المباراة الأولى، ودافعوا بخطة 4-5-1".

أضاف "وجدنا إيقاعنا مع تقدم الشوط، لكننا لم نحصل على المكافأة. كنا جيدين جدا في التصدي للهجمات المرتدة طوال المباراة. علينا أن نولي ذلك اهتماما كبيرا. كانت التبديلات جيدة جدا".

وعن تغيير الخطط لمواجهة بنما، قال: "لا فكرة لدي. بنما بعد أربعة أيام".

وتم احتواء الهداف هاري كاين الذي لم ينجح في زيادة رصيده البالغ 10 أهداف في كأس العالم، ولا يزال متعادلا حاليا مع غاري لينيكر كأفضل هداف في تاريخ المنتخب في البطولة.

قال كاين "كان دفاعهم محكما، لكننا سيطرنا على هجماتهم المرتدة. كان يستحسن أن نسجل مبكرا أو نستغل فرصنا في نهاية المباراة مثل تلك التي ارتدت من العارضة وتابعتها أنا".

وبدأ الغاني توماس بارتي في خط الوسط، في مباراته الأولى في هذه النسخة، بعد منعه من دخول كندا لخوض المباراة الافتتاحية، على خلفية اتهامات بالاغتصاب في بريطانيا.

وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة، عوّضت كرواتيا، وصيفة 2018، سريعا بفوزها على بنما بهدف أنتي بوديمير في تورونتو.

وخاض القائد لوكا مودريتش مباراته الدولية رقم 200 مع كرواتيا، علما أن ثلاثة لاعبين فقط في فئة الرجال خاضوا مباريات دولية أكثر.

ويتصدر القائمة كريستيانو رونالدو (230 مباراة)، متقدما بفارق كبير على ليونيل ميسي (201)، وكلاهما يشارك في هذا المونديال مع البرتغال والأرجنتين تواليا.

كما خاض بدر المطوع 202 مباراة دولية مع الكويت.

- ترمب يسلم الكأس -

وسيكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاضرا في نهائي 19 تموز/يوليو في نيوجيرزي وسيسلم الكأس للمنتخب الفائز، وفق ما أكد الاتحاد الدولي (فيفا).

وأكد رئيس فيفا الإيطالي-السويسري جاني إنفانتينو لبرنامج "فوكس أند فريندز" على شبكة "فوكس" الأميركية حضور ترامب للنهائي قائلا "سنكون مع الرئيس الأميركي للاستمتاع بالنهائي وتسليم الكأس للفائز، معا بالطبع"، مضيفا "نحن معا طوال الوقت".

وهذه ليست المرة الأولى التي يسلم فيها رئيس الدولة المنظمة الكأس لقائد المنتخب الفائز، فقد فعل ذلك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني بصحبة إنفانتينو حين توج ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني باللقب عام 2022 في الدوحة.

وفُجع مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان بوفاة والدته وسيعود إلى فرنسا لحضور مراسم جنازتها، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي، موضحا أنه لن يقود "الزرق" أمام النروج الجمعة في المباراة الأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة.