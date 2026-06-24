تحركات واعتقالات إسرائيلية جديدة في القنيطرة جنوبي سورية

خبرني - شهد ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا تحركات عسكرية إسرائيلية متزامنة شملت عدة مناطق في الريفين الجنوبي والأوسط تخللتها عمليات توغل وتفتيش واعتقالات، قبل انسحاب من بعض المواقع.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية تضم أكثر من خمس آليات عسكرية مخصصة لنقل الجنود توغلت داخل قرية المشيدة بريف القنيطرة الجنوبي، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة المهام التي نفذتها أو ما إذا أسفرت عن أي إجراءات ميدانية.

وفي ريف القنيطرة الأوسط، انسحبت القوات الإسرائيلية بشكل كامل من تلة أبو قبيس بعد ساعات من توغلها في الموقع صباح اليوم، وفقاً للمعلومات الواردة من المنطقة.

وفي سياق متصل، دخلت دورية إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات عسكرية إلى قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت عملية دهم وتفتيش لأحد المنازل، واعتقلت أحد السكان لساعات عدة قبل أن تفرج عنه لاحقاً، دون الكشف عن أسباب احتجازه.

كما ذكرت مصادر محلية أن قوة إسرائيلية توغلت على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان، وأقدمت على اعتقال شاب، في حين لم تتوفر معلومات إضافية بشأن هويته أو أسباب اعتقاله.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الجنوب السوري، حيث تشهد محافظتا القنيطرة ودرعا بين الحين والآخر عمليات توغل داخل الأراضي السورية، إلى جانب حوادث إطلاق نار واستهدافات متفرقة في المناطق الحدودية، ما يعكس استمرار حالة التوتر الأمني في المنطقة.