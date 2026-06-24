قبل انطلاق الامتحانات.. مهم من وزارة التربية لـ طلبة التوجيهي

خبرني - دعت وزارة التربية والتعليم طلبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) إلى الالتزام بالحضور إلى قاعات الامتحان قبل موعد بدء الجلسة بنصف ساعة على الأقل، لضمان استكمال الإجراءات التنظيمية وتجنب أي تأخير.

وأكدت الوزارة أن الجلسة الأولى تبدأ عند الساعة العاشرة صباحًا، فيما تنطلق الجلسة الثانية عند الساعة الواحدة ظهرًا.

وشددت على أنه لن يُسمح للطلبة بالدخول إلى قاعات الامتحان بعد بدء الجلسة، داعية الجميع إلى التقيد بالمواعيد المحددة والتعليمات الناظمة للامتحانات.

وأهابت الوزارة بالطلبة وأولياء الأمور متابعة التعليمات الصادرة عنها أولاً بأول، بما يسهم في توفير أجواء امتحانية منظمة وهادئة لجميع المتقدمين.