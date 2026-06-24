بعد 24 ساعة من الوداع.. لا محاسبة ولا تفسير من اتحاد الكرة والصمت متواصل!

خبرني - لا يزال الاتحاد الأردني لكرة القدم يلتزم الصمت بعد مرور أكثر من 24 ساعة على خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس العالم، من دون صدور أي بيان رسمي يقيّم المشاركة أو يوضح أسباب الإخفاق الذي أنهى مشوار "النشامى" في البطولة.

وأثار غياب أي موقف رسمي من الاتحاد تساؤلات واسعة في الأوساط الرياضية والجماهيرية، خصوصاً مع تصاعد الانتقادات الموجهة للجهاز الفني بقيادة المدرب جمال السلامي، على خلفية ما وصفه مراقبون بأخطاء فنية وتكتيكية أسهمت في الخروج المبكر من المنافسات.

ويرى مراقبون أن المنتخب عانى من مشكلات واضحة في التعامل مع الكرات الثابتة، بعدما استقبل خمسة أهداف خلال البطولة، أربعة منها جاءت من ركلات ثابتة، في مؤشر اعتبره متابعون دليلاً على خلل دفاعي وتنظيمي لم يجرِ التعامل معه بالشكل المطلوب.

كما طاولت الانتقادات قرارات السلامي الفنية خلال المباريات، لا سيما فيما يتعلق بالتبديلات وإدارة مجريات اللقاءات، إذ اعتبر محللون أن بعض الخيارات الفنية لم تنجح في معالجة المشكلات التي واجهها المنتخب على أرض الملعب، وأسهمت في تراجع الأداء خلال اللحظات الحاسمة.

وفي ظل استمرار الصمت الرسمي، تتزايد المطالب الجماهيرية والإعلامية بفتح تقييم شامل للمشاركة المونديالية، ومراجعة الجوانب الفنية والإدارية للمنتخب، بما يضمن الاستفادة من التجربة ومعالجة الأخطاء التي رافقت المشوار في البطولة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الاتحاد الأردني لكرة القدم أو الجهاز الفني بشأن الانتقادات المتصاعدة، أو بشأن الخطوات المرتقبة لتقييم المشاركة والمرحلة المقبلة للمنتخب الوطني.