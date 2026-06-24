بعد واقعة هزت مصر.. القضاء يحسم قضية سيارة (العلم الإسرائيلي)

خبرني - قضت محكمة جنح مصرية بمعاقبة المتهم في واقعة السيارة التي أثارت جدلا واسعا بعد ظهور علم إسرائيل ملصقا عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة.

وجاء الحكم على خلفية واقعة شهدتها منطقة كرداسة في محافظة الجيزة نهاية شهر فبراير الماضي، عقب قيام المتهم بتعليق ملصقين لعلم إسرائيل على زجاج سيارته ما دفع عددا من المواطنين إلى ملاحقته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تسبب أثناء محاولته الفرار في الاصطدام بعدد من المارة، ما أسفر عن وقوع إصابات وإحداث تلفيات بدراجتين بخاريتين وسيارة.

وبحسب التحقيقات فقد أسفرت الواقعة عن إصابة ستة أشخاص بعدما صدمتهم السيارة خلال تحركها في المنطقة، الأمر الذي دفع قوات الأمن إلى التدخل وضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأثارت القضية اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية، ليس فقط بسبب حادث الدهس، وإنما أيضا بسبب تداول صور ومقاطع فيديو للسيارة التي ظهر عليها ملصق يحمل علم إسرائيل، وهو ما دفع كثيرين إلى التفاعل مع الواقعة وإثارة تساؤلات حول دوافع المتهم وملابسات الحادث.

وخلال نظر القضية واجه المتهم اتهامات باستعراض القوة وترويع المواطنين والتسبب في إصابات وإتلاف ممتلكات، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالحبس ثلاث سنوات.

ويأتي الحكم في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات المصرية ضد جرائم العنف واستعراض القوة في الأماكن العامة، خاصة تلك التي تؤدي إلى تعريض حياة المواطنين للخطر أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.