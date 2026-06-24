Honor تعلن عن هاتفها الجديد ومواصفاته المنافسة

خبرني - أعلنت Honor عن هاتفها الجديد الذي صممته ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة الذكية من حيث سعة البطارية والمواصفات.

حصل هاتف Honor X80 Pro Max على هيكل أنيق التصميم ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (162.2/77/8.1) ملم، وزنه 203 غ.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1280/2788) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 452 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 10000 nits.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات MagicOS 10، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5، ومعالج رسوميات Adreno 812، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

دعمته Honor أيضا بمكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، بطارية كبيرة بسعة 11000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط، وتؤمن البطارية ميزة الشحن العكسي للهواتف والأجهزة الأخرى باستطاعة 27 واط.