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مدرسة الطالب زيد الدماسي الذي رحل في المدرج الروماني تنعاه بكلمات مؤثرة

  • 24 حزيران 2026
  • 09:34
مدرسة الطالب زيد الدماسي الذي رحل في المدرج الروماني تنعاه بكلمات مؤثرة

خبرني - خيّم الحزن على أسرة مدرسة وروضة النظامية الأهلية إثر وفاة طالبها زيد يوسف الدماسي، الذي رحل خلال حضوره مباراة الأردن والجزائر في المدرج الروماني، في حادثة مؤلمة خلّفت صدمة واسعة بين زملائه ومعلميه ومحبيه.

ونعت إدارة المدرسة والروضة، ممثلة بصاحبيها ماهر الحسون وحكمت الحسون، ومديرة المدرسة علا النجار، إلى جانب الكادرين الإداري والتعليمي والطلبة والعاملين، الطالب الراحل بكلمات مؤثرة عبّرت عن حجم الفاجعة التي ألمّت بالأسرة التعليمية.

وجاء في بيان النعي وفق خبرني أن الراحل كان من الطلبة المعروفين بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وأن رحيله المفاجئ "ترك في القلوب غصة عميقة وألماً لا يُمحى"، مؤكداً أن ذكراه ستبقى حاضرة في أروقة المدرسة وبين زملائه ومعلميه.

وتقدمت المدرسة بخالص مشاعر العزاء والمواساة خبرني إلى والد الفقيد يوسف الدماسي وأفراد أسرته، داعية الله أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأكدت أسرة المدرسة أن رحيل زيد في مقتبل العمر شكّل خسارة مؤلمة لكل من عرفه، وأن أثره الطيب وخلقه الرفيع سيبقيان حاضرين في ذاكرة مدرسته وقلوب أفرادها، الذين ودّعوه بكثير من الحزن والدعاء.

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