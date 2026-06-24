البرغوث يرفض الراحة امام النشامى

خبرني - كشفت تقارير صحفية عالمية أن الأسطورة وقائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تقدم بطلب رسمي إلى جهازه الفني بقيادة ليونيل سكالوني للمشاركة أساسيا في المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الوطني (النشامى)، والمقررة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وجاء هذا القرار المفاجئ ليسلط الأضواء مجددا على طبيعة المواجهة التي كان يعتقد أن بطل العالم سيتعامل معها بنوع من المداورة وإراحة النجوم.

وبحسب المصادر القريبة من البعثة الأرجنتينية، فإن ميسي أبدى رغبة صارمة في خوض المباراة بشكل طبيعي وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء، مستفيدا من حالته البدنية المثالية ومستواه الفني المميز وتألقه اللافت الذي ظهر به خلال منافسات البطولة الحالية.

ورغم أن الحسابات المنطقية كانت تشير إلى إمكانية منحه قسطا من الراحة لتجنب الإرهاق أو الإصابات، إلا أن "البرغوث" يرى أن مواصلة اللعب ستحافظ على رتمه التنافسي العالي قبل الدخول في معمعة الأدوار الإقصائية المعقدة.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد حسم رسميا بطاقة العبور المبكر إلى دور الـ32 بعد حصده العلامة الكاملة في أول جولتين، إلا أن النجم المخضرم يسعى بوضوح إلى مواصلة الظهور القوي، مواجها دفاعات "النشامى" بكامل قوته الضاربة.

وتأتي هذه الرغبة التنافسية الكبيرة في إطار استراتيجية عامة يتبناها منتخب "التانغو" لمواصلة مشواره الناجح والدفاع عن لقبه العالمي التاريخي الذي توج به في النسخة الماضية، مستهدفا كتابة التاريخ وتحقيق اللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخ الأرجنتين.

على الجانب الآخر، يمثل هذا التطور اللوجستي والتكتيكي تحديا مضاعفا للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المغربي جمال السلامي؛ إذ إن تواجد ميسي على أرضية الميدان سيتطلب خطة دفاعية استثنائية ورقابة صارمة من مدافعينا.

ورغم صعوبة المهمة وفقدان النشامى حسابيا لفرص التأهل المباشر عقب الخسارة الأخيرة أمام الجزائر، إلا أن اللعب ضد النسخة الأساسية لأبطال العالم وبوجود ميسي يمنح مواجهة "النشامى" طابعا تاريخيا يسعى من خلاله نجومنا لتقديم أداء مشرف يمسح غبار الإخفاق الأخير ويترك بصمة أردنية راسخة في المحفل العالمي الكبير.