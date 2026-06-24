رادار طقس جديد في معان يدعم منظومة الإنذار المبكر

خبرني - تواصل دائرة الأرصاد الجوية تعزيز منظومة الإنذار المبكر الوطنية ورفع جاهزية المملكة للتعامل مع الظواهر الجوية المتطرفة، من خلال إنشاء رادار طقس حديث في منطقة الهيشة بمحافظة معان، والذي يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للأمن المناخي والسلامة العامة.

وبين مدير عام الدائرة، رائد آل خطاب، أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدائرة لتطوير البنية التحتية للرصد الجوي وتحديث أنظمة المراقبة والإنذار المبكر وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم بتعزيز القدرة على رصد ومتابعة الحالات الجوية المختلفة بدقة وكفاءة أعلى.

وأضاف إن الدراسات الفنية والميدانية الخاصة بالمشروع قد أُنجزت بالكامل، وتم اختيار موقع الرادار في منطقة الهيشة بمحافظة معان على ارتفاع نحو 1720 متراً فوق سطح البحر، لما يتمتع به الموقع من مزايا فنية تتيح تغطية واسعة للمناطق الجنوبية من المملكة، وتعزز من كفاءة الرصد والمتابعة الجوية.

وأوضح آل خطاب أن الرادار الجديد سيسهم بتحسين عمليات مراقبة السحب والعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة والعواصف الغبارية، إضافة إلى متابعة الظواهر الجوية العنيفة التي أصبحت أكثر تكراراً وتأثيراً نتيجة التغيرات المناخية، الأمر الذي يعزز قدرة الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات الاستباقية المناسبة لحماية الأرواح والممتلكات.

ولفت الى أن المشروع يشكل إضافة نوعية لشبكة الرصد الوطنية، وسيدعم عمليات التنبؤ الجوي والإنذار المبكر في مختلف مناطق المملكة، ولا سيما في المحافظات الجنوبية، بما ينعكس إيجاباً على القطاعات الحيوية المختلفة ويعزز من مستوى السلامة العامة، مشيرا إلى أن الخطة الزمنية للمشروع تستهدف استكمال أعمال التنفيذ والتشغيل خلال عام 2027، ليكون الرادار جزءاً أساسياً من منظومة الإنذار المبكر الوطنية التي تعمل الدائرة على تطويرها وتحديثها بشكل مستمر.

وأشار آل خطاب الى إن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الجاهزية للتعامل مع المخاطر الطبيعية والتغيرات المناخية، ويؤكد التزام دائرة الأرصاد الجوية بمواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير خدماتها بما يحقق أعلى مستويات الدقة والكفاءة في خدمة الوطن والمواطن.

ويُعد مشروع رادار الهيشة أحد المشروعات الوطنية المهمة التي ستسهم بتعزيز قدرات المملكة في مجال الرصد الجوي والإنذار المبكر، ودعم منظومة إدارة المخاطر والكوارث، بما يواكب التطورات المناخية المتسارعة ويعزز من قدرة الأردن على التعامل مع التحديات الجوية المستقبلية.