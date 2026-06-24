انفصام الأسعار.. ترمب يتهم شركات النفط بالتلاعب ويأمر بفتح تحقيق

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، أنه كلف وزارة العدل في بلاده بفتح تحقيق، بعد زعمه بأن شركات النفط لم تخفض أسعار البنزين بما يتناسب مع انخفاض أسعار النفط.

كتب الرئيس الأمريكي على منصة "تروث سوشيال": "شركات النفط الكبرى لا تخفض الأسعار في محطات الوقود بما يتناسب مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي تشتريه... وقد أمرت وزارة العدل بالتحقيق في ذلك فورا".

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستترك مضيق هرمز مفتوحا وستتوقف عن حصاره بحريا، وذلك بحسب زعمه لأن إيران تقدّم تنازلات.

ويوم أمس، كتب ترامب في منشور على "تروث سوشيال": "تدفق 19 مليون برميل من النفط أمس عبر مضيق هرمز، محققا بذلك رقما قياسيا تاريخيا.. أسعار النفط في انهيار، والعالم أصبح مكانا أكثر أمانا بكثير!!!".