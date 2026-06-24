الولايات المتحدة تخفف قيود دخول المنتخب الإيراني

خبرني - أفادت شبكة NBC News بأن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية خففت القيود المفروضة على المنتخب الإيراني المشارك في كأس العالم 2026.

وسمحت السلطات الأمريكية للفريق الإيراني بالوصول إلى مدينة سياتل قبل يومين من مباراته المرتقبة أمام منتخب مصر السبت المقبل، وذلك بعد تهديد الجانب الإيراني بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان المنتخب الإيراني، الذي يتخذ من المكسيك مقرا له خلال البطولة، ملزما في مباراتيه السابقتين بالسفر إلى الولايات المتحدة قبل 24 ساعة فقط من موعد اللقاء ثم المغادرة في اليوم نفسه بناء على متطلبات أمريكية، إلا أن السلطات الأمريكية وافقت هذه المرة على وصول الفريق إلى سياتل قبل 48 ساعة من المباراة، مع اشتراط مغادرته المدينة مساء يوم المباراة.

ويأتي القرار في وقت يحتل فيه المنتخب الإيراني المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد نقطتين بعد تعادله مع نيوزيلندا (2-2) وبلجيكا (0-0)، فيما يتصدر المنتخب المصري المجموعة بأربع نقاط قبل المواجهة الحاسمة بين الفريقين.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم 2026 التي تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وتشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا موزعين على 12 مجموعة.