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الاربعاء: 24 حزيران 2026
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أسعار الذهب تهبط دون 4100 دولار للأونصة

  • 24 حزيران 2026
  • 08:43
أسعار الذهب تهبط دون 4100 دولار للأونصة

خبرني - تراجعت أسعار الذهب في تعاملات بورصة "كومكس" الأمريكية إلى ما دون مستوى 4100 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ 11 يونيو الحالي، وسط ضغوط بيعية شهدتها الأسواق العالمية.

وأظهرت بيانات التداول أن عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس انخفضت بنسبة 2.49% لتصل إلى 4097.9 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى تسجله منذ نحو أسبوعين.

وفي وقت لاحق، قلص المعدن النفيس جزءا من خسائره، ليتداول عند 4100.4 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 2.43%.

ويأتي هذا التراجع في ظل متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وما يرافقها من تغيرات في شهية المخاطرة واتجاهات الأسواق المالية.

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