ترمب: لقد أوقعتُ إيران في شِراك الهزيمة وجعلتها تترنّح على حافة السقوط

خبرني - اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس النواب بالتصويت "في غير وقته" حول قانون صلاحيات الحرب لوقف المواجهة مع إيران، معتبرا أن القرار يملي عليه التوقف ويمدّ يد العون للعدو.

رغم إقرار المجلس لقرار وقف الحرب، إلا أنه سيظل على الأرجح مجرد خطوة رمزية، نظرا لأنه من المتوقع أن يستخدم الرئيس ترامب حق الفيتو ضده.

وجاء موقف ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال"، حيث قال: «لقد أوقعتُ إيران في شِراك الهزيمة، وجعلتها تترنّح على حافة السقوط، حتى باتت مستعدة لتقديم التنازلات تلو التنازلات، ولأول مرة منذ عقود، تبدي احتراماً عميقاً للولايات المتحدة ورئيسها؛ ألا وهو أنا شخصياً.

ورغم ذلك، آثر مجلس الشيوخ إجراء تصويت عبثيٍ وسيئ التوقيت حول قانون صلاحيات الحرب، ليوجه رسالةً إلى الراعي الأول للإرهاب في العالم مفادها أن الولايات المتحدة تستاء مما أفعله بها وتطالبني بالتوقف! وبفعلتهم هذه، قدّموا العونَ والراحةَ للعدو.

لقد انحاز أربعة من الجمهوريين الخاسرين إلى صف الديمقراطيين، حتى إن الإيرانيين تساءلوا بدهشة: "ما معنى كل هذا؟"

إن هؤلاء الأعضاء في مجلس الشيوخ قد عقدوا مهمتي وزادوها عسراً، إلا أنني سأنجز ما تعهدت به مهما كانت الظروف وبأي وسيلة ممكنة؛ فأنا دائماً أنجزُ ما أبدأ!»

ويوم أمس كتب ترامب أيضا في منصة "تروث سوشيال": "على الرغم من احتجاجاتهم وتصريحاتهم الكاذبة المخالفة لذلك، وإلى جانب طبول الأخبار الزائفة، التي تبذل قصارى جهدها لتصوير الانتصار الأمريكي على أنه صغير وعديم الأهمية قدر الإمكان، فإن إيران وافقت بشكل كامل ومطلق على أعلى مستويات التفتيش النووي حتى المستقبل البعيد (إلى ما لا نهاية!!!)".