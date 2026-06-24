أسطورة إيطاليا كانافارو يفاجئ الجميع بطلب مثير لرونالدو بعد خماسية البرتغال

خبرني - شهدت مباراة منتخب البرتغال أمام أوزبكستان تفوقا كاسحا للبرتغاليين بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "إنرجي" في هيوستن ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ورغم الخسارة الثقيلة، خطف مدرب أوزبكستان فابيو كانافارو الأنظار بتصريح مؤثر حول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر فيه عن إعجابه الكبير بمسيرته الاستثنائية.

وقال كانافارو، الفائز بالكرة الذهبية 2006: "لقد اعتزلت منذ سنوات، بينما هو لا يزال ينافس في أعلى المستويات بكفاءة مذهلة".

وأضاف في رسالة مباشرة لرونالدو:"أرجوك لا تعتزل أبدا… طالما أنك تقدم هذا الأداء، لماذا تبتعد عن الملاعب؟".

كما دافع المدرب الإيطالي عن استمرار رونالدو في اللعب خارج أوروبا، مشيرا إلى أن كرة القدم لم تعد حكرا على القارة الأوروبية، وأن التجارب في آسيا وأمريكا باتت تثبت قيمتها، تماما كما هو الحال مع ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي.

وختم كانافارو حديثه واصفا رونالدو بأنه "أحد أعظم اللاعبين في التاريخ" و"يمتلك مغناطيسا خاصا لجذب الأهداف".

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، في انتظار نتيجة المباراة المقبلة بالمجموعة بين كولومبيا والكونغو الديمقراطية والتي تقام اليوم الأربعاء.

وسيواجه منتخب البرتغال نظيره الكولومبي يوم الأحد المقبل، وهو نفس اليوم الذي يلتقي فيه منتخب أوزبكستان، الذي ودع البطولة من الدور الأول بعد تلقيه الهزيمة الثانية، مع الكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة.