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مونديال 2026.. ماهي المنتخبات المتأهلة لدور الـ32 حتى الآن؟!

  • 24 حزيران 2026
  • 08:15
مونديال 2026 ماهي المنتخبات المتأهلة لدور الـ32 حتى الآن

خبرني - بدأت خريطة الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026 تتضح تدريجيا، مع انطلاق ملامح دور الـ32 الذي يقام لأول مرة في تاريخ البطولة بعد توسيع عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا.

ويتأهل إلى هذا الدور أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الـ12، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث، على أن تقام مباريات هذا الدور بين 28 يونيو و3 يوليو، قبل استكمال الأدوار التالية إذ يأتي دور الـ16 من 4 إلى 7 يوليو، يليه ربع النهائي من 9 إلى 11 يوليو، ثم نصف النهائي من 14 إلى 15 يوليو، ومباراة تحديد المركز الثالث 18 يوليو.

على أن تقام المباراة النهائية في 19 يوليو.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 حتى الآن:

 المكسيك (المجموعة الأولى)

 الولايات المتحدة (المجموعة الرابعة)
ألمانيا (المجموعة الخامسة)
 الأرجنتين (المجموعة العاشرة)
 فرنسا (المجموعة التاسعة)
 النرويج (المجموعة التاسعة)
 كولومبيا (المجموعة الـ11)

وجاء تأهل كولومبيا بعد فوزها على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، لتواصل تصدر مجموعتها وتؤكد جاهزيتها القوية للأدوار الإقصائية.

وفي المقابل، شهدت البطولة خروج عدد من المنتخبات مبكرا، أبرزها هايتي وتركيا وتونس والأردن وبنما، بعد نتائج لم تسمح لها بمواصلة المنافسة.

النظام الجديد للمونديال أضاف بعدا تنافسيا أكبر، مع دخول أفضل الثوالث، ما يجعل الحسابات أكثر تعقيدا وإثارة حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ومع استمرار المباريات، تبقى بطاقات عديدة معلقة، في انتظار اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ32.

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