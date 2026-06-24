ميتا تطلق فئة اقتصادية من النظارات الذكية بأسعار تبدأ من 299 دولارًا

خبرني - أعلنت شركتا ميتا بلاتفورمز وإسيلور لوكسوتيكا، يوم الثلاثاء، عن مجموعة جديدة من النظارات الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي بأسعار اقتصادية، استكمالًا لنجاح نظارات ميتا راي بان.

وتبدأ أسعار نظارات Meta Glasses الجديدة من 299 دولارًا، ما يجعلها أقل تكلفة بكثير من نظارات راي بان ديسبلاي التي طُرحت العام الماضي بسعر 800 دولار.

واستثمرت "ميتا" مالكة فيسبوك مليارات الدولارات في سعيها نحو ما تسميه "الذكاء الشخصي"، مراهنةً على أن الأجهزة الإلكترونية المتقدمة ستجلب مزايا الذكاء الاصطناعي إلى المستخدمين الأفراد، بحسب "رويترز".

على الرغم من تصميمها بالتعاون مع "لوكسوتيكا"، تُعدّ هذه المجموعة الجديدة من النظارات الأولى التي لا ترتبط بأي من العلامات التجارية الشهيرة للشركة، مثل راي بان أو أوكلي.

تتوفر النظارات بألوان وأشكال جديدة، بما في ذلك تصميم مستطيل، ومجموعة إطارات بيضاوية رفيعة صُممت بالتعاون مع نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر.

كما تُعد هذه الأجهزة أول نظارات ذكاء اصطناعي من "ميتا" تُطرح مزودة بمساعد "Meta AI" المعتمد على نموذج "Muse Spark"، وهو أول نموذج يخرج من مختبرات "سوبر إنتليجانس لابز" التابعة للشركة.

وقد حفّز نجاح نظارات ميتا شركات تقنية أخرى، مثل غوغل وأبل، على استكشاف تطوير أجهزة مماثلة.

وبلغت شحنات النظارات الذكية عالميًا 9.6 مليون وحدة العام الماضي، حيث استحوذت ميتا على حوالي 76.1% من الإجمالي، وفقًا لبيانات شركة مؤسسة البيانات الدولية.

ويأتي الإعلان عن نظارات ميتا الجديدة بعد أسبوع من إطلاق شركة سناب، مالكة تطبيق سناب شات، نظارات للواقع المعزز بسعر باهظ بلغ 2,195 دولارًا.

غير أن نظارات سناب تعرض محتوى رقميًا فوق المشهد الحقيقي الذي يراه المستخدم في العالم الحقيقي، بينما تتيح نظارات ميتا عرض النصوص والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي.