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فيديو خلال مباراة مصر ونيوزيلندا يثير الجدل

  • 24 حزيران 2026
  • 03:31
فيديو خلال مباراة مصر ونيوزيلندا يثير الجدل

خبرني - تداول نشطاء مواقع التواصل فيديو أثار الجدل ظهر فيه أحد أفراد طاقم الإسعاف جالسا في مقهى لمتابعة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا رغم اندلاع حريق ضخم.

وأظهر الفيديو المسعف وهو يجلس وسط مجموعة من المشجعين مندمجًا في متابعة أحداث المباراة، بينما بدت في الخلفية ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من حريق كبير على مسافة ليست بعيدة عن المكان.

ورغم وضوح الحريق وحجم الدخان المنتشر في السماء، لم يظهر المقطع أي تحرك من الجالسين بالمقهى، بل استمر الجميع في متابعة المباراة وسط أجواء من الحماس والتشجيع، ما أثار موجة واسعة من الجدل والتساؤلات حول طبيعة الموقف ومدى إدراك الحاضرين لخطورة ما يحدث في محيطهم.

وسرعان ما انتشر الفيديو بشكل كبير، ليتحول إلى مادة للتعليقات الساخرة والتداول الواسع بين المستخدمين، اذ انقسمت ردود الفعل بين الدهشة والسخرية من المشهد.

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