القبض على فنان مصري بتهمة النصب وجمع مبالغ ضخمة

خبرني - نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في مصر، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على فنان مصري شاب بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة منهم.

فقد تلقت السلطات المصرية بلاغات من مواطنين اتهموا فيها الفنان الشاب بالنصب والاحتيال، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مشاريع استثمارية وهمية.

وكشفت التحريات أن الفنان، الذي يُدعى "ع. ا"، استغل نجوميته ومكانته عبر منصات التواصل الاجتماعي لكسب ثقة المواطنين، حيث تعمد إقناع ضحاياه بجدوى الاستثمار معه في شركة وهمية للتطوير العقاري والإنتاج الفني، واعداً إياهم بتحقيق أرباح خيالية وعوائد مالية مرتفعة.

كما أضافت التحريات أن الضحايا اكتشفوا لاحقاً تعرضهم لعملية احتيال بعد أن تبين عدم وجود المشاريع المعلن عنها، وفقدان الأموال التي سلموها له بغرض الاستثمار.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تحركت قوة أمنية إلى مقر إقامة الفنان، وتم إلقاء القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

يُذكر أن الفنان المتهم برز خلال الفترة الأخيرة من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية المعروفة، من بينها فيلما "أحمد وأحمد" و"البعبع"، بالإضافة إلى مسلسل "فهد البطل"، وغيرها من الأعمال التي أسهمت في تعزيز شهرته، والتي تشير التحريات إلى أنه استغلها لاحقاً في استقطاب ضحاياه وإقناعهم بالاستثمار معه.