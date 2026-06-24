عطل تقني يشل شبكة السكك الحديد في ألمانيا

خبرني - أعلنت شركة السكك الحديد الوطنية الألمانية "دويتشه بان" أن كل القطارات في البلاد "توقفت عن العمل" مساء الثلاثاء بسبب عطل في أنظمة الاتصالات اللاسلكية للسكك الحديد.

وبعد عقود من نقص الاستثمار أدت إلى تراجع دقة مواعيد القطارات، تحاول ألمانيا تحديث شبكة سككها الحديد المتقادمة بشكل سريع عبر استثمارات عامة هائلة.

وكتبت "دويتشه بان" على موقعها الإلكتروني "يعمل فنيونا بأقصى طاقتهم لحل هذا الخلل" من دون تحديد المدة التي سيستغرقها هذا الانقطاع.

وصرحت إيفلين بالا، رئيسة الشركة لصحيفة "بيلد"، "نحاول الآن تسيير القطارات إلى المحطات حتى يتمكن المسافرون من النزول. وبعد ذلك سيتعين علينا حل المشكلة التي لم نعرف طبيعتها بعد".

وفي الشمال، أفادت شركة السكك الحديد الإقليمية الخاصة "متروبول" بأن القطارات "متوقفة تماما عن الحركة بسبب تعطل الاتصالات اللاسلكية للسكك الحديد على نطاق واسع".

وقال صرح سيمون مارتنز، الناطق باسم شركة "ميترونوم" التي تُشغّل خطوطا إقليمية حول مدن هامبورغ وبريمن وهانوفر وتنقل أكثر من 120 ألف راكب يوميا لوكالة فرانس برس "نعتقد أنه لن يشغل أي قطار الليلة".

ونصحت الشركة عملاءها بالبحث عن وسائل نقل بديلة.

وأفادت هيئة النقل العام في برلين عبر عبر منصة إكس بأن هذا الانقطاع يؤثر على كل القطارات التابعة لشركة "دويتشه بان".