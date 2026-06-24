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لاعب إنجلترا يرفض مصافحة الغاني بارتي بعد اتهامه بالاغتصاب 7 مرات

  • 24 حزيران 2026
  • 01:53
لاعب إنجلترا يرفض مصافحة الغاني بارتي بعد اتهامه بالاغتصاب 7 مرات

خبرني - لم يصافح جيد سبينس لاعب منتخب إنجلترا نظيره الغاني توماس بارتي قبل بداية مباراة المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء وذلك بعد اتهام الأخير بالاغتصاب 7 مرات والاعتداء الجنسي.

ونشرت صحيفة "الصن" صوراً تظهر سبينس لاعب توتنهام وهو يتفادى مصافحة بارتي لاعب أرسنال السابق قبل بداية المباراة، وذلك على خلفية اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، ما منعه من دخول كندا الأسبوع الماضي لخوض مباراة منتخبه أمام بنما.

ويواجه بارتي 7 تهم بالاغتصاب وتهمة الاعتداء الجنسي في حوادث زعم أنها وقعت في لندن بين عامي 2020 و2022 عندما كان يلعب لمصلحة أرسنال.

ونصح الاتحاد الإنجليزي لاعبيه بالتركيز على البطولة وعدم إثارة المواضيع الحساسة، بينما منح لاعبيه حرية مصافحة اللاعب الغاني من عدمها.

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