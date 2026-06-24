عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وإنستجرام وماسنجر ويثير شكاوى واسعة

خبرني - اشتكى آلاف المستخدمين في الأردن و مصر وعدد من الدول، اليوم، من عطل مفاجئ أصاب منصات فيسبوك وماسنجر وإنستجرام التابعة لشركة ميتا، ما تسبب في اضطرابات ملحوظة أثناء استخدام الخدمات الثلاث.

وأفاد مستخدمون بتعرض حساباتهم لتسجيل خروج تلقائي، إلى جانب صعوبات في فتح التطبيقات أو تحديث المحتوى وتصفح الصفحات والمنشورات، سواء عبر الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى بشأن مشكلات في تسجيل الدخول إلى الحسابات، وإرسال الرسائل عبر ماسنجر، فضلًا عن تعذر تحميل المحتوى أو تحديث الصفحة الرئيسية على إنستجرام لدى بعض المستخدمين.

وأثار العطل حالة من الجدل والتساؤلات بين المستخدمين، الذين لجأ بعضهم إلى منصات أخرى للتأكد مما إذا كانت المشكلة عامة أم مرتبطة بحساباتهم الشخصية.

ولم تصدر شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وماسنجر وإنستجرام، حتى الآن أي بيان رسمي بشأن أسباب العطل أو موعد عودة الخدمات إلى طبيعتها، فيما يترقب المستخدمون توضيحًا رسميًا بشأن ملابسات المشكلة.