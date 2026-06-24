فيديو.. سبيد ينهار باكياً بعد هدف رونالدو في كأس العالم

خبرني - انهمرت دموع اليوتيوبر الشهير سبيد بعدما سجل كريستيانو رونالدو قائد البرتغال هدفه الثاني في مرمى أوزبكستان خلال مباراة المنتخبين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء.

وكان سبيد، المعروف بحبه للنجم البرتغالي، في بث مباشر عندما سجل رونالدو هدفه الثاني في مرمى أوزبكستان ليجهش بالبكاء من الفرحة.

وفي الهدف الأول احتفل سبيد على طريقة رونالدو المعروفة “SIUUU” وذلك بعد أيام من انتشار مقطعه خلال مباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية وهو في حالة ذهول تام بعد تعادل المنتخبين بهدف لمثله في الجولة الأولى.