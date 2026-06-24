مكسيكو تحظر بيع الكحول في العاصمة خلال مواجهة المكسيك وتشيكيا

خبرني - ستحظر حكومة مدينة مكسيكو بيع الكحول خلال مباراة المكسيك وتشيكيا الأربعاء، في الجولة الثالثة من الدور الأول لمونديال 2026، حيث سيتجمع عشرات الآلاف في شوارع وسط العاصمة لمتابعة اللقاء.

وذكر مسؤولون أن نحو 400 ألف مشجع احتفلوا بفوز المكسيك على كوريا الجنوبية (1-0) الخميس الماضي في جادة ريفورما التي تصطف على جانبيها ناطحات السحاب. كما تجمع 200 ألف آخرون في ساحة سوكالو خارج القصر الرئاسي.

ويقع كلا الموقعين ضمن نطاق حظر الكحول الذي أعلنت عنه حكومة المدينة الثلاثاء.

وسيبدأ الحظر من بعد ظهر الأربعاء حتى صباح الخميس ويشمل المتاجر الكبرى ومحلات البقالة، في حين سيُسمح باستهلاك الكحول داخل المطاعم والحانات.

ورغم أن الاحتفالات الصاخبة الأسبوع الماضي لم تسفر عن إصابات أو أضرار كبيرة، قالت عمدة مدينة مكسيكو كلارا بروغادا في اليوم التالي إن حكومتها ستسعى لمنع استهلاك الكحول في الشوارع خلال المباراة المقبلة.

وبحسب مسؤولي المدينة، جمع عمّال النظافة 40 طنا من النفايات عقب الاحتفالات العارمة بفوز المكسيك على كوريا الجنوبية.

وستُقام المباراة الأخيرة للمكسيك متصدرة المجموعة الأولى، في دور المجموعات ضد تشيكيا على ملعب أستيكا، علما أنها ضمنت الصدارة والتأهل إلى دور الـ32.