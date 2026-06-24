ترمب سيحضر نهائي مونديال 2026 ويسلم الكأس

خبرني - سيحضر الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهائي مونديال 2026 المقرر في 19 تموز وسيسلم الكأس للمنتخب الفائز، وفق ما أعلن رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو الثلاثاء.

وتقام النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأكد رئيس فيفا الإيطالي-السويسري جاني إنفانتينو لبرنامج "فوكس أند فريندز" على شبكة "فوكس" الأميركية حضور ترمب للنهائي قائلا "سنكون مع الرئيس الأميركي للاستمتاع بالنهائي وتسليم الكأس للفائز، معا بالطبع"، مضيفا "نحن معا طوال الوقت".

وهذه ليست المرة الأولى التي يسلم فيها رئيس الدولة المنظمة الكأس لقائد المنتخب الفائز، فقد فعل ذلك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني بصحبة إنفانتينو حين توج ليونيل ميسي ورفاقه باللقب عام 2022 في الدوحة.

كما أهدى ميسي "البشت" القطري (العباءة العربية) ليرتديه في لحظة التتويج على منصة استاد لوسيل في العاصمة القطرية.

وبالعودة إلى الوراء، سلّم ملك إسبانيا خوان كارلوس الكأس إلى قائد إيطاليا دينو زوف في عام 1982، كما منحت الملكة إليزابيث الثانية الكأس إلى قائد إنجلترا بوبي مور عقب تتويج "الأسود الثلاثة" عام 1966.

ويأتي قرار تقديم الكأس بشكل مشترك في أعقاب الجدل الذي أثارته مراسم تسليم كأس العالم للأندية إلى تشلسي الإنجليزي عقب فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي في نيوجيرزي بالذات الصيف الماضي.

وسلم ترامب الكأس إلى قائد تشيلسي ريس جيمس، لكن عدم مغادرته المنصة أدى إلى مشاركته في احتفالات الفريق وسط دهشة اللاعبين.