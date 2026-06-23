ترمب: إذا أرادت إيران المتاعب فلتسعَ للسلاح النووي

خبرني - جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأكيده أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، محذراً من أن أي محاولة للعودة إلى هذا المسار ستقود إلى "متاعب" جديدة.

وقال ترمب إن الإيرانيين وافقوا ضمن التفاهمات الأخيرة على عدم امتلاك السلاح النووي، مضيفاً: "إذا أرادت إيران المتاعب فلتسعَ إلى السلاح النووي".

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن إدارته تسعى إلى التوصل لاتفاق عادل مع إيران، مضيفاً أن الولايات المتحدة وإيران تتعاملان بشكل جيد مع بعضهما البعض.

كما أكد أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيدخلون إيران "في الوقت المناسب"، في إشارة إلى الترتيبات المرتبطة بالرقابة على البرنامج النووي الإيراني بعد التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران.