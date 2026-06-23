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لوجود لفظ الجلالة.. الفيفا تستثني علمي العراق والسعودية من مراسم كأس العالم

  • 23 حزيران 2026
  • 22:44
لوجود لفظ الجلالة الفيفا تستثني علمي العراق والسعودية من مراسم كأس العالم

خبرني - قرر الاتحاد الدولي لكرة لقدم (الفيفا) استثناء السعودية والعراق من مراسم وضع علم الدولة على أرض الملعب خلال الأنشطة التي تسبق المباريات في كأس العالم، لوجود لفظ الجلالة في علمي الدولتين.

وخلال مباريات كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تُرفع أعلام ضخمة للفريقين في كل نصف ملعب وتوضع على الأرض بينما يصطف الفريقان بالقرب من دائرة المنتصف لترديد النشيد الوطني.

لكن عندما يلعب منتخبا السعودية والعراق، سيرفع علما الفريقين فوق أرض الملعب، مما يضمن استمرار الاحتفالات التي تسبق المباراة مع احترام الخصوصية العقائدية للنصوص الدينية المكتوبة على العلمين.

وقال متحدث باسم الفيفا "في إطار التحسينات التي أُدخلت على حفل افتتاح كأس العالم 2026، يطبق الفيفا شكلا جديدا للمراسم تركز بالأساس على إرضاء المشجعين".

وأضاف "عند تنظيم هذه الاحتفالات، عملت الفيفا عن كثب مع الفرق المشاركة لتلبية الطلبات المعقولة بشأن المراسم".

ويمثل وضع الأعلام على الأرض أو حيث تطأها الأقدام أمرا غير لائق بالنسبة للمسلمين.

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