اوروبا تحت وطأة موجة حر شديد وتحذيرات من تداعياتها

خبرني - واصلت درجات الحرارة في معظم دول اوروبا ارتفاعات قياسية متسببة بوفيات وتعطيل للحياة اليومية ووضع عدد من المدن في القارة العجوز تحت الإنذار الأحمر.

وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيراتها من موجة حر شديدة، مع وصول درجات الحرارة إلى 40، مشيرة إلى إمكانية تحطيم الرقم القياسي الحالي لدرجات الحرارة يوم الجمعة المقبل.

ووفقا لـ (دويتشه فيله)، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن 40 شخصا، لقوا حتفهم غرقا منذ 18 حزيران وسط موجة حر شديدة، كما سجلت وفيات بسبب الحرارة المفرطة في صفوف الأطفال وكبار السن.

وأغلقت محطة غولفيش للطاقة النووية على ضفاف نهر غارون في جنوب غرب البلاد منذ الاثنين، وتواجه الرحلات بالقطارات تأخيرات أو إلغاءات.

ووضعت فرنسا خدمات الطوارئ والقوات العسكرية لديها في حالة تأهب لمواجهة حرائق الغابات، فيما يخضع نحو ثلث مساحة فرنسا لتحذير من الحرارة باللون الأحمر، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، اعتبارا من اليوم الأحد.

وفي إيطاليا، أصدرت وزارة الصحة إنذارا أحمر بشأن موجة حر شديدة في 15 مدينة، من بينها روما وميلانو، فيما يتوقع ارتفاع هذا العدد إلى 16 مدينة بحلول الغد.

كما أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إنذارا أحمر بشأن "حرارة شديدة" ليومي الأربعاء والخميس في أجزاء من جنوب إنكلترا، وهو أمر نادر الحدوث في البلاد. مشيرا إلى أن "من المرجح تحطم الرقم القياسي الحالي لأعلى درجة حرارة مسجلة في المملكة المتحدة خلال شهر حزيران، ما يستدعي إغلاق المدارس.

وفي إسبانيا، أعلنت اليوم حالة التأهب القصوى لموجة الحر في معظم المناطق، مع وضع بعض المناطق في الأندلس (جنوب)، وإقليم الباسك (شمال غرب)، وكانتابريا (شمال) تحت حالة تأهب قصوى تشير إلى "خطر استثنائي".

وفي البرتغال يتوقع أن يكون اليوم الأكثر والأشد حرا، بحسب هيئة الأرصاد الجوية. وكذلك الحال في بلجيكا التي يتوقع أن يكون هذا الأسبوع "الأكثر حرا على الإطلاق فيها"، مع تجاوز متوسط الحرارة 27 درجة مئوية، بحسب رئيس قسم التوقعات في معهد "آي آر ام" للأرصاد الجوية ديفيد ديهينو.

وتشير التوقعات المحلية في هولندا إلى أن الحرارة قد تصل إلى 37 درجة مئوية بحلول نهاية الأسبوع، مع سريان إنذار أصفر في مختلف أنحاء البلاد بسبب "الحر الخانق والمزعج".

وفي سويسرا، يرجح أن تستمر موجة الحر حتى نهاية الأسبوع المقبل، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدءا من اليوم ، لتصل موجة الحر إلى ذروتها في النصف الثاني من الأسبوع، بحسب هيئة الأرصاد الجوية السويسرية.

ويتوقع أن يسود اتجاه مماثل في النمسا، إذ قد تستمر موجة الحر طيلة الأسبوع، مع تجاوز الحرارة 35 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.