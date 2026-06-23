البرتغال يكتسح أوزبكستان بخماسية في كأس العالم 2026

خبرني - حقق المنتخب البرتغالي فوزاً عريضاً على نظيره الأوزبكي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

ونجح المنتخب البرتغالي في محو الصورة الباهتة التي ظهر بها في مباراته الافتتاحية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي انتهت بالتعادل 1-1، ليحقق فوزاً كبيراً عزز به حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وافتتح كريستيانو رونالدو التسجيل للبرتغال مبكراً في الدقيقة السادسة، بعدما استغل عرضية أرضية متقنة من جواو كانسيلو وحولها إلى الشباك بتسديدة مباشرة.

وأضاف المنتخب البرتغالي الهدف الثاني في الدقيقة 17 عن طريق نونو مينديز، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة بنجاح، بعدما أوحى رونالدو للجميع بأنه سيتولى تنفيذها.

وعاد رونالدو ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 39، مستفيداً من تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز أنهاها بلمسة مميزة داخل المرمى.

وفي الدقيقة 60، سجل المنتخب البرتغالي الهدف الرابع بعدما حول مدافع أوزبكستان عبد القادر خوسانوف الكرة بالخطأ في مرماه، إثر ارتباك مشترك مع الحارس أوتكير نعماتوف خلال التعامل مع ركلة ركنية نفذها برونو فيرنانديز.

واختتم رافائيل لياو مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 86، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك.

وشهد اللقاء تحقيق كريستيانو رونالدو لعدة أرقام تاريخية، أبرزها أنه أصبح أول لاعب يسجل أهدافاً في ست نسخ مختلفة من كأس العالم.

كما عزز مكانته بين أكبر اللاعبين سناً الذين نجحوا في التسجيل بتاريخ البطولة، مواصلاً كتابة فصول جديدة من مسيرته الاستثنائية مع المنتخب البرتغالي.

وتتنافس البرتغال وأوزبكستان في المجموعة الـ11، التي تضم أيضا منتخبي كولومبيا والكونغو الديمقراطية.

بهذه النتيجة، رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تقترب أوزبكستان من وداع منافسات البطولة بعد الخسارة الثانية على التوالي.

ويختتم المنتخب البرتغالي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة كولومبيا يوم الأحد 28 يونيو.