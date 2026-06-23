ظهر يصلي في مسجد.. نجم (بريكينغ باد) ينطق الشهادتين بالسعودية

خبرني - شارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مقطعا مصورا للممثل الأمريكي جيانكارلو إسبوزيتو، الشهير بدور "غاس فرينغ" في مسلسل "بريكينغ باد" (Breaking Bad)، ظهر فيه يؤدي الصلاة داخل أحد المساجد.

وكتب آل الشيخ في تدوينة عبر منصة إكس أن إسبوزيتو نطق الشهادتين وشارك طاقم العمل الصلاة داخل المسجد، مرجعا ذلك إلى شعوره بالارتياح خلال تعامله مع المسلمين أثناء فترة التصوير في السعودية، وفق تعبيره.

وأثار المقطع، الذي نشره آل الشيخ عبر حسابه الرسمي، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، مع تعليقات ترحيبية وإشادات باللحظة الإنسانية، فيما ربط بعض المتابعين بين ظهوره في المسجد واعتناقه الإسلام، دون وجود إعلان مباشر من الممثل نفسه أو من الجهات الرسمية الممثلة له.