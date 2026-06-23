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الأمم المتحدة: بدء عملية إجلاء سفن عالقة بمضيق هرمز

  • 23 حزيران 2026
  • 21:13
الأمم المتحدة بدء عملية إجلاء سفن عالقة بمضيق هرمز

خبرني - قالت المنظمة البحرية الدولية ​التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، ‌إنها بدأت بتنفيذ خطة إجلاء لمئات السفن التي تقل ​11 ألف بحار ​عالقين في الخليج وتمكينها من عبور مضيق هرمز، ⁠بعد التوصل إلى ​اتفاق لوقف إطلاق النار بين ​إيران والولايات المتحدة.

وبحسب وكالة (رويترز)، قال متحدث باسم المنظمة "بدأنا الآن التواصل مع السفن ​لبدء عملية الإجلاء"، دون ​تحديد إطار زمني.

وقال ​أمين عام ​المنظمة ⁠أرسينيو دومينجيز، في بيان "ستُنفذ هذه العملية واسعة ​النطاق بالتعاون الوثيق ​مع ⁠الدول الساحلية في المنطقة، ⁠والولايات ​المتحدة وقطاع النقل ​البحري"، مشيرا الى أن المنظمة حصلت ‌على "الضمانات ⁠الأمنية اللازمة وتحققت بدقة من توافر شروط الملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات.

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