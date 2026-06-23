الأمم المتحدة: بدء عملية إجلاء سفن عالقة بمضيق هرمز

خبرني - قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إنها بدأت بتنفيذ خطة إجلاء لمئات السفن التي تقل 11 ألف بحار عالقين في الخليج وتمكينها من عبور مضيق هرمز، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.
وبحسب وكالة (رويترز)، قال متحدث باسم المنظمة "بدأنا الآن التواصل مع السفن لبدء عملية الإجلاء"، دون تحديد إطار زمني.
وقال أمين عام المنظمة أرسينيو دومينجيز، في بيان "ستُنفذ هذه العملية واسعة النطاق بالتعاون الوثيق مع الدول الساحلية في المنطقة، والولايات المتحدة وقطاع النقل البحري"، مشيرا الى أن المنظمة حصلت على "الضمانات الأمنية اللازمة وتحققت بدقة من توافر شروط الملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات.