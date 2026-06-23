يزن النعيمات يخرج عن صمته بعد وداع النشامى للمونديال

خبرني - نشر لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات رسالة الى الجماهير الأردنية ، عقب وداع النشامى للبطولة ، اثر تلقي الخسارة الثانية في البطولة على يد الجزائر.

ودعا نعميات الذي غاب عن المونديال بسبب الإصابة الجماهير الأردني ، الى الاستمرار بدعم المنتخب .

وأشاد نعميات بالمستوى الذي قدمه النشامى ، وقال ان أي لاعب لم يتعمد التقصير أو الاستهتار، بل قدم الجميع كل ما يملكون من جهد.

وشدد على ان من حق الجماهير الانتقاد والتعبير عن الرأي، ولكن مع الابتعاد الإساءة والتجريح اللذان يهدمان اللاعبين ولا يخدمان المنتخب.

تاليا رسالة نعميات :

"مساء الخير للجميع "

حاب أحكي كم شغلة توضيحية، وبتمنى منكم تقرأوا الكلام للنهاية وتفهموا قصدي من اللي بحكيه.

أول إشي، والله ما حدا زعلان أكثر من الناس اللي كانت تتمنى تشوف الأردن بأفضل صورة، وكلنا اليوم كنا نحلم ونطمح نفرح ونحتفل سول لكن بنفس الوقت بدي أحكي شغلة مهمة، الشباب ما قصروا، وما كان في لاعب واحد داخل المباراة وهو مستهين أو مستهتر أو مش حاس بحجم المسؤولية اللي عليه.

إحنا بالحياة كلها مش بس بكرة القدم، كل واحد فينا كل يوم بصحى وبروح على شغله أو جامعته أو مدرسته أو أي مكان بحياته وهو بده يعطي أفضل إشي عنده، لكن بالنهاية في إشي اسمه توفيق من رب العالمين، مرات بتعمل كل اللي عليك وبتمشي الأمور زي ما بدك، ومرات بتعمل كل اللي عليك وبرضه ما بتزبط معك.

أنا عارف إنكم زعلانين ومقهورين، والله كلنا زعلانين، لكن صدقوني اللاعبين هسا أكثر ناس قاعدة تراجع حالها، كل واحد فيهم قاعد يفكر بينه وبين نفسه: لو عملت هيك؟ لو اتخذت قرار ثاني؟ لو تصرفت بطريقة مختلفة؟ هاي طبيعة أي شخص عنده ضمير وبحب اللي بعمله وبحب بلده"

"وبالنهاية أكيد من حق أي شخص ينتقد ويحكي رأيه، هاي بلدنا ومنتخبنا وكلنا بنحبه وبنغار عليه، لكن اللي بتمنى من الجميع قبل أي تعليق أو حكم على لاعب، يحط حاله مكانه للحظة ويفكر: هل فعلاً هذا اللاعب كان بده يقصر؟ هل كان بده يخسر؟ هل كان بده يطلع بصورة سيئة؟

اللاعب بالنهاية نجاحه من نجاح المنتخب، وكل ما قدم أفضل ووصل أبعد، هو نفسه بستفيد قبل أي حدا ثاني، عشان هيك فكرة إنه لاعب بتعمد يقصر أو ما يعطي كل اللي عنده هي فكرة صعبة جداً تتصدق.

انتقدوا، واحكوا رأيكم، لكن خلينا نحكي بطريقة تليق فينا وفي بلدنا وفي الناس اللي قاعدة تمثل الأردن، لأن الكلمة الحلوة بتبني، أما التجريح والإساءة ما عمرها صنعت لاعب ولا رفعت منتخب.

والأهم من كل هذا، نجاح هالشاب اليوم ما بخصهم لحالهم، نجاحهم بفتح الباب لأجيال كاملة جاية بعدهم تحلم وتصدق إنها قادرة توصل، لذلك خلينا نكون جزء من الدعم ومن الصورة الحلوة اللي بتعكس أخلاقنا ومحبتنا للأردن ولشبابه"