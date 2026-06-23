بلدية كفرنجة تغلق محلات غير مرخصة في عين البستان بالشمع الأحمر

خبرني - نفذت كوادر لجنة بلدية كفرنجة وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة تفتيشية على المحلات التجارية في منطقة عين البستان، بهدف متابعة التزام المنشآت التجارية بالتراخيص والأنظمة والتعليمات المعمول بها. وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد من المحلات غير المرخصة بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وذلك لحين استيفاء التراخيص والموافقات المطلوبة وفق الأصول القانونية. وتأتي هذه الحملة ضمن جهود البلدية المستمرة لتنظيم النشاط التجاري والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، حيث أكد عطوفة الباشا إسماعيل العرود استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية في مختلف مناطق البلدية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة، داعياً أصحاب المحلات والمنشآت التجارية إلى تصويب أوضاعهم القانونية واستكمال إجراءات الترخيص تجنباً للمخالفات والإجراءات القانونية.