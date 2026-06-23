انباء عن  التعرف على هوية الشاب المتوفى في تدافع المدرج الروماني

خبرني - قالت مصادر انه تم التعرف على هوية الشاب المتوفى في التدافع الذي حصل بين الجماهير الذين تابعوا مباراة منتخب النشامى ونظيره الجزائري صباح اليوم الثلاثاء في المدرج الروماني بالعاصمة عمان.

وبحسب المصادر فان الشاب من سكان حي الرشيد في لواء الرصيفة ويبلغ من العمر 15 سنة.

ولم يصدر اي توضيح رسمي حتى اللحظة من عائلة الشاب او من الاجهزة الأمنية.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قال إنّه أُسعف للمستشفى فجر اليوم تسعة أشخاص إثر إصابتهم خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية .

وتابع الناطق الإعلامي أنّ أحد المصابين ما لبث أنْ فارق الحياة وجرى تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ، فيما تلقّى باقي المصابين العلاج وحالاتهم حسنة ومتوسطة.