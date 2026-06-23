يستقبل البريطانيون اليوم فصل الصيف على وقع تحذيرات بارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، لتصل إلى 35 درجة مئوية.

وفي الوقت الذي تسجّل فيه بريطانيا أصعب يوم في شهر يونيو/حزيران على مستوى درجات الحرارة، أُعلن عن عشرات حالات الوفاة في أنحاء أوروبا تأثراً بموجة الحرّ.

وصدرت تقارير عن موسم صيف حارّ هذا العام في أكثر من دولة عربية وأوروبية، لكنّ يبدو أنّ هذه الأخبار والتوقعات قد تتحول إلى أمر مألوف مع التغير المناخي الذي يشهده العالم.

وأصدرت الأمم المتحدة تقريراً يشير إلى أن درجات الحرارة ستبقى على معدلاتها القياسية أو شبه القياسية من 2026 إلى 2030.

وأشارت إلى أن الحرارة قد تسجل أرقاماً قياسية جديدة تتخطى تلك التي سجلت في 2024 – الأكثر ارتفاعاً حتى اليوم – خلال عام واحد في الفترة الممتدة حتى 2030.

كما حذّرت الأمم المتحدة في بداية يونيو/حزيران من اشتداد ظاهرة النينو الجوية الطبيعية في الأسابيع المقبلة واستمرارها لما تبقى من عام 2026، مما قد يؤدي إلى المزيد من الأحوال جوية المتطرفة في مختلف أنحاء العالم، ومن ارتفاع درجات الحرارة على كوكب يعاني من ضغوط نتيجة التغير المناخي.

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، إلى أن أشهر الصيف الثلاث من يونيو/حزيران حتى أغسطس/آب ستسجّل درجات حرارة مرتفعة في معظم أنحاء العالم.

وفي الوقت الذي ستشهد فيه دول – في أوروبا على سبيل المثال - تتميز بمناخ بارد أو معتدل في الصيف ارتفاعاً في درجات الحرارة، سيزيد الشعور بالحرّ في البلاد التي تشهد في الأساس فصول صيف شديدة الحرارة والرطوبة مثل الدول الخليجية ودول شمال إفريقيا.

فما هي توقعات طقس فصل الصيف هذا العام؟

حالة طوارئ في أوروبا