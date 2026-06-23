المنطقة العربية: توقعات تتخطى 50 درجة مئوية

ذكر تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنّ مناطق شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وشرق آسيا ستشهد بدورها ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي ما بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.

وصدر تقريرٌ مشابهٌ عن مركز "أبيك Apec" للمناخ، في بداية العام يؤكد أن ظاهرة نينو ستفاقم درجات الحرارة في أنحاء متفرقة من العالم بما في ذلك الشرق الأوسط.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية العامة في مصر ما يؤكد تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بشأن ارتفاع معدل الحرارة في مصر هذا الصيف فوق المعدل الطبيعي.

وكشفت الدكتورة منار غانم، من المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد في مقابلة مع قناة محلية أنّ مصر ستشهد عدة موجات حرّ في أشهر الصيف الثلاث، دون التمكن من تحديد موعدها بدقة نتيجة التغيرات المناخية. وأضافت أن بعضها قد يستمر أسبوعاً أو أكثر.

ولفتت غانم وفق ما نقل موقع "بوابة الأهرام"، إلى أنّ الكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية مروراً بالبحر المتوسط، تحمل كميات كبيرة من بخار المياه، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، وبالتالي يزيد ارتفاع نسب الرطوبة من الشعور بالحرارة.

ستشهد دول الخليج بدورها درجات حرارة قد تفوق الـ50 درجة مئوية في بعض المناطق هذا الصيف وفق ما رصد موقع "طقس العرب" المناخي.

وتوقع موقع طقس العرب أن يتأثر كل من جنوب العراق والكويت وشرق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة المناطق الداخلية والصحراوية منها، بالإضافة إلى سلطنة عُمان، ولاسيما المناطق الداخلية، بموجة حارة طويلة ومرهقة تستمر لعدة أيام متواصلة.

وذكر أن الحرارة في بغداد والعاصمة الكويت ومناطق أخرى قد تتخطى 50 درجة مئوية بعد 20 يونيو/حزيران وفي الأيام الأولى من موسم الصيف.