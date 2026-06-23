يحمل الجزء الأخير من سلسلة أفلام الكارتون التي تنتجها استوديوهات بيكسار اسم "حكاية لعبة 5"، وقد صدر يوم الجمعة 19 يونيو/حزيران في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

"حكاية لعبة 5" يسلط الضوء على مخاطر منصّات التواصل الاجتماعي والألعاب الرقمية، ويصوّر الشعور بالوحدة واليأس بين الأطفال والكبار على السواء.

وربما كان ينبغي لهذا الإصدار أن يُصنّف بأنه "غير مناسب للأهل"؛ فكل مَن لديه طفل في سِنّ المدرسة سيجد في هذا الفيلم مادة مثيرة للغضب - وإذا لم يُحذَّروا مسبقاً، فسوف يعلو صراخهم حتى يغطّي على صوت الأغنية الحزينة في شارة الختام!

وتدور "حكاية لعبة 5" حول الطفلة "بوني" ذات الثماني سنوات، والتي تستمتع باللَّعِب بـ"جيسي" وبـ"باز لايتيير" وغيرهما من الألعاب.

لكن بوني خجولة أكثر من اللازم وتجد صعوبة في تكوين صداقات مع بشر حقيقيين من لحم ودم.

وبالمخالفة لقناعاتهما، قرّر والدا بوني أن يشتريا لها جهازاً لوحياً (تابلت) يُدعَى ليليباد – وعبر هذا الحاسب اللوحي يتسنّى للابنة بوني أن تشارك في ألعاب عبر الإنترنت مع زميلاتها في دروس الرقص.

لكن هذا يثير حفيظة ألعاب بوني القديمة، التي بدورِها باتت تخشى أن تُنسى في ظل الألعاب الرقمية الجديدة.

أما والدا بوني، فكانت خشيتهما من تعرّض ابنتهما لخطر الإيذاء عبر الإنترنت، لكنهما مع ذلك لا يرغبان في أن تصبح ابنتهما منبوذة من المجتمع.

يا له من توقيت مذهل لظهور هذا الجزء "حكاية لعبة 5"! بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر عن حظر السوشال ميديا على الأطفال دون سن الـ 16 عاماً بداية من يناير/كانون الثاني المقبل – على خُطى أستراليا التي باشرت الحظر ابتداءً من العام الماضي.

ولم يُعرَف عن أفلام بيكسار للكارتون، على مدار تاريخها في الكتابة والإنتاج، اهتمامها بمثل تلك الموضوعات القوية.

وإذا كان لديك أطفال فقد يخالجك شعور بأن السيناريو يهاجمك بشكل شخصي – إن "حكاية لعبة 5" هو أكثر فيلم صادم للآباء في هذا العام.

موضوع بيكسار المفضّل

ومع ذلك، فإنّ فيلم "حكاية لعبة 5" لا يمثل تحولاً جذرياً بالنسبة لموضوعات بيكسار؛ فلطالما كانت المعاناة التي يشعر بها الطفل ومَن يعتني بالطفل موضوعاً مفضلاً في استوديوهات بيكسار.

سواء أكان الفيلم يصوّر قلق أب على ابنه في أول يوم للطفل بالمدرسة – كما في فيلم "فايندينغ نيمو"، أو يصوّر بِنتاً مأخوذة تماماً بسبب انتقالها إلى مدينة جديدة – كما في "إنسايد آوت".

إن العديد من أفلام بيكسار المفضلة يُراعَى بشكل دقيق في تصميمها أن تترك الآباء يشعرون بالذنب والتقصير – وهنا تكمن قوّة أفلام بيكسار، وسبب تفوقها على أقرب منافسيها.

الشيء المختلف مع "حكاية لعبة 5" هو أن الفيلم يقدّم شخصيات بشرية عادية في أدوار رئيسية وليست ثانوية، على خلاف معظم أفلام بيكسار؛ حيث جرت العادة على تقديم أشخاص خياليين كبدائل للآباء الذين يتعرّضون لمضايقات – كأنْ يكونوا أسماكاً (في فايندينغ نيمو) أو أبطالاً خارقين (كما في ذي إنكريديبلز) على سبيل المثال.

وفي سلسلة "حكاية لعبة" على وجه الخصوص، يلعب الأطفال أدواراً ثانوية، بينما تؤدي الألعاب الأدوار الأهمّ؛ أمّا في فيلم "حكاية لعبة 5"، فإن التركيز ينصبّ على أطفال عاديين يعانون شعوراً طاغياً بالوحدة، على نحو يترك آباءهم يائسين إزاء ما يمكنهم فِعله لمساعدة هؤلاء الأبناء.

وسرعان ما تتضح فكرة الفيلم منذ البداية، عندما تسأل الطفلة بوني والديها: "لماذا لا يصبح أحد صديقاً لي؟" ربما كان عليّ أن أشاهد شيئاً مُهدّئاً.