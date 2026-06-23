بريطانيا بعد استقالة ستارمر.. إلى أين يتجه المشهد السياسي؟

تفتح استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الباب أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية متزايدة.

فبعد أقل من عامين على عودته بحزب العمال إلى السلطة وإنهاء 14 عاما من حكم المحافظين، وجد ستارمر نفسه مضطرا إلى التنحي تحت ضغط متصاعد من نواب حزبه الذين رأوا أنه لم يعد قادرا على استعادة ثقة الناخبين أو مواجهة الصعود السريع لحزب الإصلاح اليميني.

وأعلن ستارمر الاثنين 22 يونيو/ حزيران استقالته من قيادة حزب العمال ورئاسة الحكومة، مؤكدا أنه أبلغ الملك تشارلز الثالث بقراره، على أن يستمر في منصبه حتى انتخاب زعيم جديد للحزب.

ويبدو السياسي العمالي المخضرم آندي بورنم المرشح الأوفر حظا لخلافته، بعدما حظي بدعم متزايد من قيادات الحزب، ما يجعله قريبا من دخول مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت خلال الأسابيع المقبلة.

عقد من التقلبات السياسية

تعيد استقالة ستارمر تسليط الضوء على حالة عدم الاستقرار التي طبعت السياسة البريطانية خلال السنوات العشر الماضية.

فمنذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة عدد غير مسبوق من القادة السياسيين.

فخلال العقد الأخير تولى ديفيد كاميرون رئاسة الوزراء حتى استقالته عقب نتيجة استفتاء بريكست، ثم خلفته تيريزا ماي التي واجهت صعوبات كبيرة في إدارة ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبعدها وصل بوريس جونسون إلى السلطة وقاد البلاد خلال مرحلة تنفيذ بريكست وجائحة كورونا، قبل أن يستقيل وسط أزمات سياسية متلاحقة.