بريطانيا بعد استقالة ستارمر.. إلى أين يتجه المشهد السياسي؟

تفتح استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الباب أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية متزايدة.
فبعد أقل من عامين على عودته بحزب العمال إلى السلطة وإنهاء 14 عاما من حكم المحافظين، وجد ستارمر نفسه مضطرا إلى التنحي تحت ضغط متصاعد من نواب حزبه الذين رأوا أنه لم يعد قادرا على استعادة ثقة الناخبين أو مواجهة الصعود السريع لحزب الإصلاح اليميني.
وأعلن ستارمر الاثنين 22 يونيو/ حزيران استقالته من قيادة حزب العمال ورئاسة الحكومة، مؤكدا أنه أبلغ الملك تشارلز الثالث بقراره، على أن يستمر في منصبه حتى انتخاب زعيم جديد للحزب.
ويبدو السياسي العمالي المخضرم آندي بورنم المرشح الأوفر حظا لخلافته، بعدما حظي بدعم متزايد من قيادات الحزب، ما يجعله قريبا من دخول مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت خلال الأسابيع المقبلة.
عقد من التقلبات السياسية
تعيد استقالة ستارمر تسليط الضوء على حالة عدم الاستقرار التي طبعت السياسة البريطانية خلال السنوات العشر الماضية.
فمنذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة عدد غير مسبوق من القادة السياسيين.
فخلال العقد الأخير تولى ديفيد كاميرون رئاسة الوزراء حتى استقالته عقب نتيجة استفتاء بريكست، ثم خلفته تيريزا ماي التي واجهت صعوبات كبيرة في إدارة ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبعدها وصل بوريس جونسون إلى السلطة وقاد البلاد خلال مرحلة تنفيذ بريكست وجائحة كورونا، قبل أن يستقيل وسط أزمات سياسية متلاحقة.
وتولت ليز تراس المنصب لفترة كانت من الأقصر في تاريخ رئاسة الوزراء البريطانية الحديث، قبل أن يخلفها ريشي سوناك الذي قاد حكومة المحافظين حتى خسارة الانتخابات العامة في عام 2024.
وبعد ذلك وصل كير ستارمر إلى السلطة زعيما لحزب العمال، ليصبح رحيله المحتمل تمهيدا لاحتمال وصول آندي بورنم سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عشر سنوات فقط.
ويعكس هذا العدد الكبير من التغييرات حجم التحولات التي شهدتها البلاد منذ بريكست، إضافة إلى تراجع الثقة الشعبية بالأحزاب التقليدية وتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية على الحكومات المتعاقبة.
مستقبل حزب العمال وتأثيرات داخلية وخارجية
تمثل استقالة ستارمر اختبارا حقيقيا لحزب العمال الذي عاد إلى الحكم على وعد بإعادة الاستقرار السياسي وتحقيق النمو الاقتصادي.
لكن التراجع في الشعبية والهزيمة في الانتخابات المحلية الأخيرة دفعا عددا متزايدا من النواب إلى المطالبة بتغيير القيادة أملا في استعادة ثقة الشارع البريطاني.
ويرى مراقبون أن آندي بورنم قد يمنح الحزب فرصة جديدة لإعادة ترتيب صفوفه، خصوصا أنه يتمتع بخبرة سياسية طويلة وشغل مناصب وزارية بارزة في حكومات العمال السابقة، كما نجح خلال فترة توليه رئاسة بلدية مانشستر في بناء قاعدة شعبية واسعة.
على الصعيد الداخلي، ستكون الحكومة المقبلة مطالبة بالتعامل مع ملفات حساسة تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين الخدمات الصحية ومعالجة أزمة الإسكان وتعزيز النمو الاقتصادي. أما سياسيا، فسيكون التحدي الأكبر هو الحد من تنامي شعبية حزب الإصلاح (ذي التوجهات اليمينية) الذي بات يشكل تهديدا متزايدا للحزب الحاكم.
خارجيا، لا يتوقع أن تؤدي استقالة ستارمر إلى تغيير جذري في توجهات السياسة البريطانية.
فمن المرجح أن تستمر لندن في دعم أوكرانيا والحفاظ على التزاماتها داخل حلف شمال الأطلسي وتعزيز شراكاتها الأمنية مع الحلفاء الغربيين.
كما يتوقع أن تواصل الحكومة المقبلة السعي إلى تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ضمن إطار ما بعد بريكست دون العودة إلى عضويته.
العلاقة مع الولايات المتحدة وموقف بريطانيا من الحرب مع إيران
تشكل العلاقة مع الولايات المتحدة أحد أبرز ثوابت السياسة الخارجية البريطانية، إذ ترتبط لندن وواشنطن بشراكة استراتيجية واسعة تشمل التعاون الدفاعي والاستخباراتي والاقتصادي. ومن غير المتوقع أن يؤدي تغيير القيادة داخل حزب العمال إلى إحداث تحول جوهري في هذه العلاقة، نظرا إلى الإجماع السياسي البريطاني على أهمية التحالف مع الولايات المتحدة في مواجهة التحديات الدولية.
أما في ما يتعلق بالحرب مع إيران، فقد تبنت بريطانيا خلال الفترة الماضية موقفا يقوم على دعم الاستقرار الإقليمي ومنع اتساع دائرة الصراع، مع الحفاظ على التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. ومن المرجح أن تستمر الحكومة البريطانية المقبلة في هذا النهج، عبر دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر، مع الإبقاء على التزاماتها الأمنية والعسكرية تجاه حلفائها في المنطقة وحماية المصالح البريطانية في الشرق الاوسط.
وفي ظل هذه المتغيرات، تبدو بريطانيا أمام مرحلة سياسية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى داخل البلاد.
فنجاح بورنم في توحيد حزب العمال واستعادة ثقة الناخبين قد يمنح الحكومة فرصة للاستمرار بقوة حتى الانتخابات المقبلة، بينما قد يؤدي الفشل في ذلك إلى تعزيز فرص المعارضة وفتح الباب أمام تحولات سياسية أوسع في السنوات القادمة.